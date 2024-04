'Torto Arado', do brasileiro Itamar Vieira Junior, vence prêmio literário na França

São Paulo

O livro "Torto Arado" , do escritor brasileiro Itamar Vieira Junior, venceu o prêmio francês Montluc Résistance et Liberté 2024. O título foi traduzido pela editora Zulma e ganhou o nome de "Charrue Tordue".

O romance foi indicado ao prestigioso prêmio Booker Internacional, que seleciona anualmente os melhores livros estrangeiros traduzidos ao inglês e editados no Reino Unido ou Irlanda. A indicação foi anunciada no mês passado.

A obra, de 2019, também é vencedora dos prêmios Jabuti e Oceanos, um dos mais importantes da literatura lusófona.

O Montluc Résistance et Liberté premia "obras que promovam a análise, a reflexão, a reavaliação dos valores da resistência e da liberdade". A instituição que o oferece, homônima à premiação, foi criada em 2018 para jogar luz sobre o Memorial Montluc, em Lyon, que foi uma prisão da Gestapo, a polícia secreta da Alemanha Nazista, durante o período em que parte da França foi ocupada por Hitler.

O best-seller do colunista da Folha, que já vendeu mais de 700 mil exemplares desde a publicação no Brasil pela Todavia em 2019, concorre com mais 12 livros escritos em dez idiomas diferentes, incluindo lançamentos do albanês Ismail Kadare e do italiano Domenico Starnone.