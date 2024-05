Onde ver 'The Big Cigar: A Fuga', série sobre fundador dos Panteras Negras

São Paulo

O fundador dos Panteras Negras, Huey Newton, foge do FBI para Cuba em 1974 com a ajuda de um famoso produtor de cinema.

Cena de 'The Big Cigar: A Fuga' - Divulgação

O plano, incrivelmente elaborado, envolve uma falsa produção de cinema e dá errado de todas as maneiras possíveis. A minissérie conta essa história, estranha e verídica, baseada num artigo do repórter Joshuah Bearman, o mesmo que inspirou o filme "Argo", que tem argumento semelhante.

Apple TV+, 16 anos

Instinto Materno

A vida aparentemente perfeita das amigas Alice e Céline desmorona após um trágico acidente envolvendo um de seus filhos. A culpa toma conta das famílias e as duas começam um jogo perigoso de segredos e mentiras, revelando o lado mais sombrio do instinto materno. Filme estrelado por Jessica Chastain e Anne Hathaway.

Para compra e aluguel em lojas digitais, 14 anos

O Podcast

Filme de suspense e ficção científica sobre uma criadora de um podcast que começa a investigar uma teoria de conspiração alienígena que aos poucos vai se aproximando de sua própria história.

Max, 12 anos

Guia Michelin Rio de Janeiro & São Paulo 2024

O jornalista Josimar Melo comanda a transmissão ao vivo da sétima edição do Guia Michelin, que identifica os melhores restaurantes do Rio de Janeiro e de São Paulo, direto do hotel Copacabana Palace.

Sabor & Arte, 19h, livre

O Homem nas Trevas 2

Norman Nordstrom é um homem cego que mora com uma jovem órfã em uma casa isolada. Quando a garota é sequestrada, ele se vê obrigado a usar seus instintos para a salvar.

Telecine Premium, 20h15, 16 anos

Roda Viva

Com o Rio Grande do Sul sofrendo os efeitos do pior desastre natural de sua história, o que o governo do estado pretende fazer de agora em diante? Essas e outras perguntas devem ser respondidas pelo governador Eduardo Leite, direto da capital gaúcha. Apresentação da jornalista Vera Magalhães.

TV Cultura, 22h, livre