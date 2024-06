Ativista ambientalista é presa após colar cartaz em quadro de Monet, em Paris

São Paulo

Uma ativista foi presa após colar um cartaz em uma pintura de Claude Monet no museu d’Orsay, em Paris, neste sábado. A mulher tentava chamar a atenção para a mudança climática.

Quadro 'Campo de Papoulas', de Claude Monet, no Museu d'Orsay, em Paris - Miguel Medina/AFP

Ela colou um adesivo avermelhado que exibe uma terra devastada por cima da tela "Campo de Papoulas", pintada em 1873. "Essa imagem de pesadelo nos aguarda, porque nenhuma alternativa está sendo construída", ela disse durante o ato.

O quadro de Monet, que mostra pessoas caminhando num campo de papoulas, não estava protegido por vidro. Segundo a agência AFP, o museu ainda não deu informações sobre o estado da pintura.

A ativista é membro do coletivo ambientalista Riposte Alimentaire, que defende a produção sustentável de comida e já atacou outras obras recentemente. Entre elas, o grupo jogou sopa na "Mona Lisa", de Leonardo da Vinci, e na tela "A Liberdade Guiando o Povo", de Eugène Delacroix –ambas abrigadas no museu do Louvre–, e em "Primavera", quadro de Monet no Museu de Belas Artes de Lyon.

Em abril, dois ativistas do grupo foram presos no Museu d’Orsay, acusados de preparar um ataque contra obras no local.