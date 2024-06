'Ghostbusters' e especial de filmes e séries LGBTQIA+: o que ver neste domingo

A família Spengler retorna para onde tudo começou —a estação de bombeiros em Nova York— para unir forças com os caça-fantasmas originais, lutar contra o maléfico Garraka e salvar o mundo de uma segunda Era do Gelo em "Ghostbusters: Apocalipse de Gelo".

Cartaz do filme 'Ghostbusters: Apocalipse de Gelo' - Sony Pictures/Divulgação

A franquia completa 40 anos e traz Bill Murray e Dan Aykroyd de volta ao elenco.

Para compra ou aluguel em lojas digitais, 12 anos

Por Amor e Vida: Uma Campanha Especial

Brian Wallach e Sandra Abrevaya se conheceram na campanha presidencial de Barack Obama, se casaram, tiveram filhos e, aos 37 anos, Brian recebeu um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. O documentário mostra a vida deles depois disso, liderando um movimento para mudar um sistema de saúde falido.

Prime Video, 14 anos

A Vida que Você Queria

Gloria leva uma vida tranquila em Lecce, no sul da Itália. Tudo muda com a chegada de Marina, uma amiga que não via havia 15 anos, que aparece grávida e com dois filhos de três pais diferentes —sendo que um deles é Gloria, antes da transição. Minissérie italiana em seis episódios.

Netflix, 16 anos

Um Lugar Só Nosso: Espaços Queer no Cinema

A plataforma Mubi homenageia o irreverente cinema queer com uma coleção de seis filmes, dos clássicos "Querelle", de Rainer Werner Fassbinder, e "Shakedown", de Leilah Weinraub, até o inovador "Paris Is Burning", de Jennie Livingston.

Mubi, 16 anos

Cena do documentário 'Shakedown', de Leilah Weinraub - Divulgaão/IMDB

Religare Queer

Série documental retratando dez personagens LGBTQIA+ e suas relações com a fé. Em cada episódio, duas mulheres abordam suas comunidades religiosas, do judaísmo à pajelança. Animações em 2D feitas pela cartunista Laerte.

GNT, 23h, 14 anos

Canal Livre

O entrevistado é o diplomata Rubens Ricupero, que lança seu livro de memórias. Além de embaixador do Brasil em Washington, foi assessor internacional de Tancredo Neves, conselheiro de José Sarney e ministro de Itamar Franco.