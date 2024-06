Ludmilla anuncia shows de 'Numanice' após cancelar turnê em estádios

São Paulo

Após cancelar a turnê ""In The House", Ludmilla anunciou nesta terça-feira (4) as datas e as cidades que vão receber shows de sua nova excursão. A cantora vai pegar a estrada com a apresentação "Numanice", baseada nos três volumes de sua obra dedicados ao pagode.

Ludmilla durante show no festival Coachella, nos Estados Unidos - @ludmilla no Instagram

O cartaz publicado por Ludmilla nas redes sociais revela shows em 19 cidades, incluindo duas datas no exterior —uma em Miami, nos Estados Unidos, e outra em Lisboa, em Portugal. O giro começa no dia 17 de agosto e vai até junho do ano que vem.

No Brasil, Ludmilla vai tocar em 11 capitais, incluindo Belém, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Natal e Brasília, além de São Paulo e Rio de Janeiro.

A pré-venda dos ingressos abre na próxima quinta-feira (6).

Ludmilla recentemente cancelou a turnê "Ludmilla in The House", que passaria por estádios do Brasil a partir do último mês de maio, poucas semanas antes de seu início. No mesmo dia, Ivete Sangalo também cancelou a excursão que faria com a mesma produtora.

Em postagens no Instagram, as artistas acusam a produtora 30e, que organizaria as duas turnês, de não garantir as condições necessárias previstas em contrato para o início dos shows. Em nota à Folha, a produtora afirmou que não houve negociação anterior à decisão de Ludmilla.

As novas datas da turnê "Numanice" foram antecipadas por uma aparição surpresa de Ludmilla na Resenha Pagode e Chinelo, tradicional evento de pagode no Rio de Janeiro, na última segunda (3). Ela cantou a música "Saudade da Gente" e anunciou a existência da excursão.