'O Dublê', filme com Ryan Gosling, e série 'Geek Girl': o que ver nesta segunda

Estrelada por Ryan Gosling e Emily Blunt, a comédia de ação "O Dublê" conta a história de um dublê que precisa encontrar um astro de cinema que desaparece repentinamente de um grande filme.

Ryan Gosling e Emily Blunt em cena do filme 'O Dublê', de David Leitch - Divulgação

Na busca, ele acaba enredado dentro de uma conspiração sinistra. O filme foi inspirado na série de televisão "Duro na Queda", exibida nos anos 1980 e protagonizada por Lee Majors.

Para compra e aluguel em lojas digitais, 14 anos



O Dono de Kingstown



Uma série de explosões abala Kingstown e uma nova máfia se instala na cidade, desencadeando uma guerra às drogas dentro e fora da prisão. A terceira temporada do thriller político marca a volta do ator Jeremy Renner às telas depois de um acidente quase fatal.

Paramount+, 16 anos

Geek Girl



A vida de Harriet muda completamente quando ela entra para o mundo da moda. Além de lidar com agentes estressados, estilistas excêntricos e saltos altíssimos, ela conhece um supermodelo fofo com um sorriso lindo. Série inglesa jovem baseada nos livros de Holly Smale.

Netflix, 10 anos

Vida de Professor



O mestre em educação João Pedrosa publica episódios semanais com perspectivas e desafios enfrentados por educadores. Esta semana, o professor de Língua Portuguesa Matheus, de 25 anos, fala sobre cursos preparatórios para concursos e vestibulares.

Instagram @joaolpedrosa, livre

Malhação 2012



Uma temporada do seriado com forte relação com a internet, especialmente com o personagem Orelha, que incorporava situações repercutidas no site usando a webcam do seu computador. Ele também protagonizava um canal exclusivo online, "TV Orelha".

Canal Viva, 16h15, 10 anos

Roda Viva

Os acordos de leniência fechados com empresas alvo da Operação Lava Jato voltaram a movimentar o mundo jurídico e o interesse público. E retornam à pauta do Roda Viva, que recebe o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho.