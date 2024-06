Quem foi Michael Mosley, apresentador da BBC que desapareceu durante férias em ilha grega

BBC News Brasil

Michael Mosley, que desapareceu durante uma viagem na ilha grega de Symi, era um dos apresentadores mais conhecidos da televisão e da rádio britânicas.

Sua morte foi confirmada neste domingo pela sua esposa, Clare Bailey Mosley, depois que seu corpo foi encontrado após uma operação de busca.

Michael Mosley foi um comunicador talentoso de ideias científicas complexas - BBC

"É devastador ter perdido Michael, meu marido maravilhoso, engraçado, gentil e brilhante", disse Clare Bailey Mosley em um comunicado confirmando sua morte.

O homem de 67 anos desapareceu na quarta-feira depois de sair para uma caminhada na praia de Agios Nikolaos. Seu corpo foi encontrado em uma encosta perto do bar da praia de Agia Marina na madrugada de domingo.

Segundo sua esposa, ele teria pegado o caminho errado durante a caminhada e desmaiou.

Mosley esteve presente no rádio por quase duas décadas, conhecido por seu estilo envolvente e agradável em programas que abordavam dieta, exercícios e remédios.

Em 2019, o jornal Telegraph o descreveu como "indiscutivelmente a coisa mais próxima que a Grã-Bretanha tem de um tesouro nacional no campo da ciência médica".

Entre as séries que apresentou estavam "Trust Me I'm a Doctor" (Confie em Mim, sou Médico, em português), "The Truth about Exercise" (A Verdade sobre o Exercício) e "Lose a Stone in 21 Days" (Perca uma 'Stone' em 21 Dias —"stone" é uma unidade de massa usada somente no sistema imperial do Reino Unido, que equivale a cerca de 6,3 kg).

Ele também ficou famoso por testar regimes e teorias em si mesmo —desde injetar veneno de cobra em seu próprio sangue até comer tênias para ver o impacto que teriam no sistema humano.

Outros milhões de britânicos o conheciam por seus conselhos médicos apresentados nos programas "The One Show", da BBC, e no " This Morning", da ITV.

Ele também ficou famoso por popularizar as dietas apelidas de 5:2 e Fast 800, que defendem o jejum intermitente e refeições com baixo teor de carboidratos.

Entretanto, as dicas de saúde simples e acessíveis da sua série "Just One Thing" (Apenas Uma Coisa, em português), da BBC Radio 4, atraíram 25 milhões de ouvintes em todo o mundo, com uma versão televisiva anunciada no início deste ano.

Mosley lançou "Just One Thing" em 2021, com cada episódio focando em uma única ideia para os ouvintes melhorarem sua saúde e estilo de vida. Ele apresentou mais de 100 episódios, explorando dicas fáceis, desde fazer uma caminhada matinal e meditar até pular e comer chocolate.

Ele gravou uma edição do programa no Hay Festival, um festival anual de literatura realizado em Gales, na semana passada, e o episódio mais recente —sobre os benefícios de comer devagar— foi ao ar na Rádio 4 na manhã de quinta-feira.

Por trás das câmeras

Mosley nasceu na Índia em 1957, antes de se mudar para as Filipinas e depois ser enviado para a Inglaterra aos 7 anos para frequentar um internato.

A escola "não foi um período fantástico da minha vida", disse ele à Rádio 4 em 2015.

"Na verdade, acho que fiquei mais feliz quando fui para a universidade. Portanto, houve um período bastante longo e relativamente infeliz em que passei muito tempo na Inglaterra, no internato, e muito pouco tempo com minha família."

Ele estudou PPE (Filosofia, Política e Economia) na Universidade de Oxford antes de conseguir um emprego como banqueiro de investimentos, mas ficou entediado com a área de finanças depois de dois anos no cargo.

Mosley muitas vezes se colocava como cobaia em seus programas - BBC

Ele então se formou em Medicina no Royal Free Hospital, em Londres, com o objetivo de se tornar psiquiatra. Mas, em vez de usar suas habilidades como médico, ingressou na BBC como assistente de produção em 1985.

Ele subiu na hierarquia, tornando-se produtor de programas científicos. Atrás das câmeras ele também atuou no "The Human Face" (A Face Humana), uma série da BBC em quatro partes que examina a ciência por trás da beleza facial, expressão e fama. Ela foi apresentada por John Cleese e contou com Elizabeth Hurley, Pierce Brosnan e Sir David Attenborough; foi reconhecida com uma indicação ao Emmy em 2002.

Mosley também recebeu indicações ao Bafta, o prêmio da Academia Britânica de Cinema, por seu trabalho como produtor executivo de "Leonardo", estrelado por Sir Mark Rylance como o pintor, e "Pompeii - The Last Day" (Pompéia - O Último Dia), ambos em 2003.

Carreira no rádio e na TV

Ele passou então a atuar na frente das câmeras, depois que um editor o questionou sobre quem apresentaria um documentário que ele havia produzido.

"Eu disse: 'Não tenho ideia', e eles disseram: 'Por que você não faz isso?' E foi assim que apareci na televisão."

Ele logo se tornou um nome conhecido graças a programas como "Make Me..." (algo como Faça Comigo, em português), da BBC One, em 2009, nos quais ele fez experiências consigo mesmo para descobrir se poderia se tornar mais inteligente, ficar acordado e retardar o envelhecimento.

Em nome da ciência e do entretenimento televisivo, outras coisas pelas quais ele se submeteu incluíram ser exposto ao gás CS, participar de um concurso para comer a pimenta mais quente do mundo e ser filmado fazendo um exame de cólon.

"Você se pergunta se ele é realmente um masoquista enrustido que se diverte graças à taxa de licença [de televisão, paga por todos os britânicos]", escreveu o crítico do jornal Times, em 2020.

O Telegraph descreveu-o como "cobaia parte cientista e parte humana que se voluntaria para experimentar ideias radicais em nome da melhor compreensão pública em torno do corpo e da mente".

Michael Mosley durante filmagem de documentário para a BBC em 2008 - BBC

Mosley disse que teve a ideia de fazer autoexperimentação depois de fazer um programa sobre um cientista que se esforçou para provar a eficácia de um tratamento para úlceras estomacais —e acabou criando um para si mesmo deliberadamente.

"Descobri que quase todas as grandes descobertas médicas foram feitas por autoexperimentadores, sejam vacinas, anestésicos ou qualquer outra coisa", disse ele à Rádio 4 em 2015. "E então pensei 'esta é uma ideia fantástica.'"

Seu documentário da BBC de 2012, "The Truth About Exercise" (A Verdade sobre Exercício), explorou quem se beneficiou mais com os diferentes tipos de treinamento aeróbico, enquanto "The Truth About Personality" (A Verdade sobre a Personalidade), de 2013, seguiu um formato semelhante, mas focou em diferentes perspectivas de vida e como mudá-las.

No mesmo ano, ele ajudou a trazer de volta "Trust Me I'm a Doctor" (Confie em Mim, sou Médico), um programa que ele produziu originalmente no final dos anos 1990.

Desta vez, ele liderava o grupo de apresentadores que examinaram uma variedade de alegações de saúde, atraindo mais de 3 milhões de telespectadores.

Alguns de seus trabalhos foram vistos como controversos, incluindo sua série de 2021, "Lose a Stone in 21 Days", para o Channel 4. Ele disse na série de três partes que era possível perder o equivalente a 6,3 quilos em três semanas com extrema restrição calórica.

A ideia gerou grande reação nas redes sociais e a instituição de caridade que auxilia pessoas com transtornos alimentares Beat ampliou os horários de seu projeto de apoio para atender pacientes que se sentiram afetados pelo programa de TV.

A emissora respondeu que o Canal 4 havia falado com a Beat "muito antes de o programa sair".

As dietas de Mosley defendiam uma abordagem semelhante, com sua "Dieta Fast 800" (Dieta Rápida 800, em português) recomendando que aqueles que desejam perder peso adotassem um plano de refeições de 800 calorias por dia, com baixo teor de carboidratos e incluindo alimentos mediterrâneos.

Suas dietas atraíram muita atenção, tanto pelos métodos quanto pelo rigor científico.

Mas elas eram populares e ele publicou vários livros sobre a Fast 800, bem como títulos como "Fast Exercise" (Exercício Rápido, em tradução literal para o português) e "4 Weeks to Better Sleep" (4 Semanas para Domir Melhor).

Embora qualificado como médico, Mosley não tinha registro como médico. Ele deixa Clare Bailey, também médica e autora, e quatro filhos.

Este texto foi originalmente publicado aqui