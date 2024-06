Socialite em fuga e Noam Chomsky: o que ver na TV e no streaming na quarta

Gala é uma socialite obrigada a fugir de Nova York com a mãe e a filha para escapar de criminosos que estão atrás de seu marido, envolvido em golpes financeiros. As três acabam em uma cidade vinícola no norte da Espanha para recomeçar a vida, embora o anonimato dure pouco.

Cena da série 'Terra de Mulheres', da Apple TV+ - Divulgação

"Terra de Mulheres" é uma comédia dramática estrelada por Eva Longoria, Carmen Maura e Victoria Bazúa.

Apple TV+, 14 anos

Irmãos Kaulitz

Série documental com dois músicos alemães, Bill e Tom Kaulitz, que são irmãos gêmeos. Por um tempo, eles faziam parte da banda Tokio Hotel, mas desde que se mudaram para Los Angeles, nos Estados Unidos, e Tom se casou com a modelo Heidi Klum, priorizaram suas carreiras solo.

Netflix, 12 anos

Iogue Americano

Documentário autobiográfico sobre um jovem que vira hippie em 1967, descobre um livro sobre Jesus, Moisés e Buda logo depois, conhece Ram Dass e vira um empresário bem-sucedido. Plenitude mesmo ele só consegue quando, anos depois, vai para a Índia e vira discípulo do Maharaji.

Aquarius, livre

Todo Mundo Ama Jeane

No filme dirigido por Céline Devaux, as emoções de Jeanne, que está amarga e endividada, são ilustradas por pequenas animações. Ela vai a Lisboa para vender o apartamento de sua mãe, que morreu há um ano, e encontra Jean, um ex-colega de escola um pouco intrusivo, no aeroporto.

Mubi, 14 anos

Utopia Tropical

O linguista, filósofo e ativista americano Noam Chomsky e Celso Amorim, o diplomata brasileiro e assessor especial do presidente Lula, analisam o surgimento e a queda dos governos de esquerda da América Latina. Documentário dirigido por João Amorim.

Canal Brasil, 22h45, 10 anos

A Mulher do Lado

Bernard vivia feliz com a mulher e o filho até que Mathilde, sua ex-amante, vira sua vizinha. A paixão entre os dois reacende e complica a vida de todos. Clássico dirigido por François Truffaut e protagonizado por Fanny Ardant.

Telecine Cult, 23h25, 12 anos