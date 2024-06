Trabalhadores discutem acordo com estúdios de Hollywood para evitar greve

São Paulo

O sindicado que representa os trabalhadores do cinema e da televisão chegou a um acordo preliminar com os estúdios de Hollywood para evitar uma nova greve como as dos atores e roteiristas que aconteceram no ano passado.

Mebros do WGA, sindicato dos roteiristas de Hollywood, na greve de 2023 - AFP

Para o contrato passar a valer, membros do sindicato ainda precisam votar a favor do acordo, que afeta cerca de 50.000 trabalhadores. O acordo tem duração de três anos e está sendo firmado entre a Aliança Internacional de Funcionários de Palcos Teatrais, a Iatse, e a Aliança de Produtores de Televisão e Cinema, a AMPTP, e compartilhado pela Iatse em suas redes sociais.

Entre as definições, os estúdios se comprometem a garantir aumentos dos salários dos trabalhadores, proteções contra inteligências artificiais e ganhos adicionais em cima dos lucros obtidos pelas obras nas plataformas de streaming para as categorias defendidas pelo sindicato, como cabeleireiros, maquiadores, cenógrafos e operadores de câmera.

A notícia conforta os estúdios, que ainda vivem um cenário afetado pelas greves do ano passado. O medo de uma nova greve tem desacelerado o ritmo de produção de Hollywood, mas o novo acordo pode servir para reaquecer o setor.

A paralisação do SAG-AFTRA, que defende os direitos dos atores, sustentou o que se tornou a maior greve do setor contra os estúdios de Hollywood da história, que alcançou 118 dias. A greve do WGA, que protege os roteiristas foi ainda maior, se estendendo por 148 dias.