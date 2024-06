'Vai que ele amadurece', diz Roberta Medina sobre levar Drake ao Rock in Rio

Lisboa

Roberta Medina, empresária responsável pelo Rock in Rio em Lisboa e Madri, criticou Drake e comentou sobre ele estar vetado ou não do festival. O cantor americano se apresentou no festival em 2019 e recebeu comentários negativos de Roberto Medina, dono do Rock in Rio, que disse que nunca contrataria o artista.

Canrtor e produtor americano Drake - CHRIS DELMAS/AFP

"O cara foi terrível", disse a empresária neste sábado (15) durante coletiva do Rock in Rio Lisboa, que acontece neste fim de semana, 15 e 16, e no próximo, 22 e 23. "Não é comportamento que se tenha."

Mas, Medina não descartou a possibilidade de Drake voltar a se apresentar no festival. "A gente já se aborreceu com o Axl [Rose] em determinado momento e ele voltou. Então, eu acho que as pessoas podem amadurecer. Vai que o Drake amadurece, para de dar sustos no povo e volta a ser bem-vindo".

"Se um artista desrespeita o festival, é claro que o festival não precisa querer esse artista de volta. Mas o festival é feito para o público", acrescentou.

Na época em que veio para o Rock in Rio, Drake causou polêmica com boatos de cancelamento do show. E também, na edição do Lollapalooza de 2023, o rapper cancelou o show em cima da hora, o que deixou os fãs enfurecidos. Com a fala de Medina, cabe esperar para ver se o público pede pelo artista de volta.

Roberta Medina idealizou a edição portuguesa do festival que é sucesso de público no Brasil. Neste ano, a o Rick in Rio Lisboa completa 20 anos.

