Atores de Hollywood fecham acordo com empresa de IA para uso réplicas de voz

São Paulo

O sindicato dos atores do Hollywood, SAG-AFTRA, fechou um acordo com a startup Narrativ, que trabalha com inteligência artificial, para o uso de réplicas das vozes de artistas em anúncios digitais. Segundo a organização, a negociação estabelece uma base para o uso ético dessas tecnologias e facilita que os atores deem seu consentimento e recebam por isso.

O prédio do SAG-AFTRA, o sindicato dos atores de Hollywood - Chris Delmas/AFP

O acordo com a Narrativ, empresa instalada em Nova York, deve oferecer aos atores vinculados ao SAG-AFTRA a possibilidade de entrar para um banco de dados que poderá ser consultado por anunciadores. Os artistas vão poder negociar o preço das suas vozes em cada projeto, desde que o valor seja superior ao mínimo estabelecido pelo sindicato.

"Nem todos os membros estarão interessados em aproveitar as oportunidades que licenciar réplicas digitais de sua voz pode oferecer, e isso é compreensível. Mas para aqueles que estiverem, agora vocês têm uma opção segura," disse Duncan Crabtree-Ireland, diretor executivo nacional e principal negociador da SAG-AFTRA, segundo a revista americana Variety.

"A Narrativ concordou com nossos termos, e sua plataforma é um excelente exemplo de como a I.A. pode ser usada de forma ética, colocando a compensação, o consentimento informado e o controle nas mãos dos artistas individuais."

Ben Gottdiener, cofundador da Narrativ, descreveu o uso de IA para reproduzir as vozes de artistas como o sonho de todo profissional de marketing.

"Ela dá a eles as ferramentas para entregar a mensagem certa, usando uma voz que ressoe com a pessoa certa, no lugar e momento certos," disse.