Filme de Spielberg sobre jornalismo ganha exibição no ciclo Folha Faap

São Paulo

Um dos mais elogiados filmes dirigidos por Steven Spielberg nos últimos dez anos é a atração desta semana do ciclo Folha Faap: Jornalismo no Cinema.

Com Meryl Streep no papel de Katharine Graham, publisher do jornal americano The Washington Post, e Tom Hanks como o editor Ben Bradlee, "The Post" tem exibição gratuita nesta quarta, às 19h, no novo Cine Faap.

Tom Hanks e Meryl Streep em cena do filme "The Post - A Guerra Secreta", dirigido por Steven Spielberg - Divulgação/Divulgação

O filme é o segundo a ser apresentado na mostra realizada pelo jornal em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap). O ciclo teve início no último dia 14, com a exibição de "Cidadão Kane", de Orson Welles.

Lançado em 2017, "The Post" foi escolhido como o melhor filme daquele ano pelo National Board of Review, um tradicional grupo de acadêmicos e cineastas sediado em Nova York.

Os altamente secretos Papéis do Pentágono, que revelavam informações politicamente comprometedoras a respeito da Guerra do Vietnã, estão no centro da trama. Parte do conteúdo desses documentos foi apresentado inicialmente pelo jornal The New York Times e, depois, pelo Washington Post.

O filme se concentra na tensão e nas convicções jornalísticas de Graham e Bradlee nos momentos que antecederam a divulgação desses papéis pelo jornal sediado na capital americana. Como mostra Spielberg, não eram pequenos os problemas financeiros e judiciais que o Washington Post poderia enfrentar com a publicação dessas reportagens.

"Senti que existia uma urgência de refletir sobre 1971 e 2017 porque eles foram terrivelmente semelhantes", afirmou o diretor em um evento de lançamento em novembro daquele ano. Nessa ocasião, Spielberg não mencionou Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos, mas o recado era evidente.

Àquela altura, os jornalistas estavam sofrendo ataques frequentes do republicano, que já abusava da expressão "fake news" para lançar dúvidas sobre reportagens críticas ao seu governo, muitas vezes sem oferecer provas que sustentassem suas alegações.

As discussões apresentadas no filme voltam a ganhar temperatura. Trump tentou se reeleger para a Casa Branca em 2020, mas perdeu a disputa para o democrata Joe Biden. Neste ano de 2024, ele é novamente candidato à Presidência e, mais uma vez, tem questionado o trabalho da imprensa sem oferecer respostas objetivas.

Essa mostra de cinema é uma homenagem a Otavio Frias Filho, que dirigiu a Redação da Folha por mais de três décadas e morreu há seis anos, em 21 de agosto de 2018. Uma lista de grandes filmes sobre jornalismo feita por Otavio serviu como base para a seleção do ciclo Folha Faap.

Ao longo do ciclo, com exibições gratuitas às quartas, às 19h, sempre haverá um debate após a projeção, com participação de jornalistas e professores.

O bate-papo sobre "The Post" terá Patrícia Campos Mello, repórter especial da Folha e correspondente em Washington de 2006 a 2010, e Naila Nucci, coordenadora de Atividades Pedagógicas e do Núcleo de Prática Jurídica do curso de direito da Faap. A mediação será de Naief Haddad, também repórter especial do jornal.

The Post no ciclo Folha Faap - Jornalismo no Cinema Quando Qua. (21), às 19h; debate sobre o filme começa logo após a exibição

Qua. (21), às 19h; debate sobre o filme começa logo após a exibição Onde Cine Faap - r. Alagoas, 903, Higienópolis, São Paulo

Cine Faap - r. Alagoas, 903, Higienópolis, São Paulo Preço Grátis, ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do Teatro Faap

Grátis, ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do Teatro Faap Link: https://www2.faap.br/cinefaap/

Veja a programação do ciclo Folha Faap

Filmes com exibição sempre às quartas às 19h; debates acontecem após a exibição

Agosto

Dia 21

"The Post" (2017), dir. Steven Spielberg

Dia 28

"Montanha dos Sete Abutres" (1951), dir. Billy Wilder

Setembro

Dia 4

"Frost Nixon" (2008), dir. Ron Howard

Dia 11

"A Primeira Página (1974)", dir. Billy Wilder

Dia 18

"Crítico", dir. Kleber Mendonça Filho (2008)

Dia 25

"Todos os Homens do Presidente" (1976), dir. Alan J. Pakula

Outubro

Dia 2

"Spotlight - Segredos Revelados" (2015), dir. Tom McCarthy

Dia 9

"Nos Bastidores da Notícia" (1987), dir. James L. Brooks

Dia 16

"O Informante" (1999), dir. Michael Mann

Dia 23

"Um Grito de Liberdade" (1987), dir. Richard Attenborough

Dia 30

"Ausência de Malícia", dir. Sidney Pollack (1981)