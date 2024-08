Saia Justa com Eliana e série de Lagerfeld: o que ver na TV e no streaming nesta quarta

São Paulo

Estreia no Disney+ a minissérie "Becoming Karl Lagerfeld", sobre a ascensão do estilista Karl Lagerfeld na alta-costura nos anos 1970, sua rivalidade com Yves Saint Laurent e seu longo romance com o ambicioso Jacques de Bascher.

Cena da minissérie "Becoming Karl Lagerfeld" - Divulgação

Lagerfeld, interpretado pelo alemão Daniel Brühl, ficou famoso como diretor criativo das marcas Chloé, Fendi e Chanel por décadas e morreu em 2019. Produção francesa dublada em inglês.

Disney+, 16 anos

A Corte Marcial do Navio da Revolta

O último filme de William Friedkin é estrelado por Kiefer Sutherland e adaptado da peça teatral homônima de Herman Wouk. A ação se passa em um tribunal militar, onde um oficial é acusado de motim depois que a tripulação do USS Caine se revolta contra um comandante.

Netflix, 12 anos

Saia Justa

Estreia da 22ª temporada do talk show, agora comandado por Eliana, em seu primeiro trabalho na Globo, a apresentadora Rita Batista, a jornalista Tati Machado e a chef de cozinha Bela Gil. As autointituladas "saias" conversam sobre maternidade, saúde mental, trabalho, intimidade e mais.

GNT, 22h30

Paixões em Fúria

John Huston dirige o último dos quatro filmes que o casal Lauren Bacall e Humphrey Bogard protagonizou nos anos 1940. A história se passa em um hotel na ilha americana de Key Largo, onde um furacão se aproxima, mas foi toda filmada no estúdio da Warner Bros.

Belas Artes à la Carte, 14 anos

Uma Mulher de Negócios

Anna é uma mãe solo que, depois da separação e muitas dificuldades, começa a trabalhar como massagista e decide abrir um serviço de acompanhantes de luxo. Mas quando o FBI começa a investigá-la, ela vê seus negócios ameaçados.

Telecine Touch, 22h, 14 anos

Você não Pode Beijar a Noiva

O fotógrafo Bryan é obrigado a se casar com a filha de um gângster croata para que ela consiga a cidadania americana, mas recebe ordens do sogro de que nada deve acontecer entre eles. Para complicar, a mulher é sequestrada durante a lua de mel.

Band, 22h30, 14 anos