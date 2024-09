Como Claire Fontaine se apropria do trabalho dos outros para criar os seus

São Paulo

Flutuando sobre a água em um antigo centro de produção naval em Veneza, uma série de neons coloridos estampa a expressão "estrangeiros em todo lugar" em vários idiomas. A imagem desta instalação, obra que dá título à Bienal de Veneza deste ano, circulou amplamente nos últimos meses e tornou conhecidos do público os autores do trabalho, o coletivo francês Claire Fontaine.

Formada em Paris em 2004 pela italiana Fulvia Carnevale e pelo britânico James Thornhill, Claire Fontaine atende no feminino e produz trabalhos que lidam com temas contemporâneos —a exemplo dos neons em Veneza, um comentário sobre a imigração— ou que refletem sobre o sistema da arte, questionando a noção de autoria ao se apropriar de obras de outros artistas.

'Foreigners Everywhere', trabalho de Claire Fontaine na Bienal de Veneza de 2024 - Marco Zorzanello/Divulgação

Em um vídeo de Claire Fontaine exposto até o próximo domingo em São Paulo, vemos a filmagem da projeção do vídeo "Empire", de Andy Warhol, que mostra de maneira estática o Empire State Building, em Nova York. Em outro, o coletivo recuperou das profundezas da internet uma aula sobre como fazer ferramentas para abrir fechaduras —e deu a este trabalho o debochado título de "Instruções para a Partilha da Propriedade Privada".

Os dois vídeos fazem parte de uma exposição de trabalhos audiovisuais de Claire Fontaine e do coletivo Bernadette Corporation na Casa de Cultura do Parque, na capital paulista, uma mostra de curta duração que merecia ficar mais tempo em cartaz e ter mais destaque no espaço onde está —se expandindo para além de um pequeno corredor apertado—, por se tratar de um nome tão em alta no circuito internacional.

"Vivemos nos passos dos outros e passamos nossas vidas lendo os mortos e olhando para a sua arte. O culto à novidade e originalidade vem da mercadoria que, como o colonialismo, é inimiga do antigo e adora apagar a história", diz por escrito Fulvia Carnevale, do coletivo Claire Fontaine, ao ser questionada por que a apropriação é tão importante no trabalho do coletivo.

Cena do vídeo 'Situações', de Claire Fontaine, a apropriação de uma aula audiovisual sobre defesa pessoal - Divulgação

O próprio nome da dupla vem de apropriações. "Clairefontaine", escrito em uma só palavra, é uma tradicional marca de cadernos e materiais escolares francesa, e "fontaine", fonte, é uma referência ao urinol que Marcel Duchamp expôs, para espanto do mundo da arte, que se viu frente a um objeto cotidiano tratado como peça de museu. Afora isso, há uma canção do folclore francês do século 17 intitulada "À la Claire Fontaine", na fonte clara, que versa sobre amores perdidos.

Este cabedal de interpretações se estende do nome para os trabalhos de Claire Fontaine, que em casos como o dos vídeos precisam de explicações para fazer sentido. Se não, o espectador se questiona como entender um outro filme da exposição, uma aula de 30 minutos sobre métodos de defesa pessoal. Isto é arte? Por que isso está num espaço de cultura?

Mas talvez procurar uma explicação seja em vão, dado que, para Claire Fontaine, a arte entra no lugar de coisas que não podem ser expressas com palavras. "A arte tem a possibilidade de expressar o que as disciplinas discursivas, humanísticas e científicas não podem dizer ou explicar. Sua função é nos dar a experiência e representação mais completas da vida, investigar o significado e a complexidade do que sentimos", afirma Carnevale.

Em paralelo à exposição na Casa de Cultura do Parque, e editora Glac coloca nas prateleiras uma antologia com todos os textos de Claire Fontaine. São 46 ensaios escritos de 2004 a 2024, oito dos quais inéditos, que cobrem, por exemplo, o papel dos curadores no mundo da arte, os alugueis estratosféricos dos apartamentos em Paris e até amores perdidos.

O tom dos textos alterna entre o desencanto com a economia de mercado, que tende a transformar tudo e todos em mercadorias, e a esperança de que algo possa ser feito diante disso. De um modo ou de outro, a publicação é uma utopia anticapitalista.

Seu título, "Greve Humana", vem de um conceito central na prática de Claire Fontaine, chamado pelo mesmo nome e que é abordado sob diversos aspectos em vários ensaios da publicação.

A greve humana, inspirada pelo movimento feminista italiano da década de 1970, seria a greve das greves, capaz de tornar seus participantes uma espécie de tela em branco desligada da rede capitalista e repleta de potencial para criar algo novo. O sujeito como senhor de si é um conceito caro à psicanálise, embora esta área do conhecimento não seja abordada no livro.

"O que é essencial nessa prática [da greve humana] é a consciência do fato de que estamos trabalhando não apenas quando exercemos nossa profissão remunerada, mas também e principalmente quando, sem saber, estamos engajados na reprodução social. A greve humana desfaz nossa cumplicidade subconsciente nas dinâmicas que nos oprimem e nos prendem a uma posição subalterna", diz Carnevale.

"Por meio da greve humana, damos um passo para longe de nossa subjetividade, olhamos para ela de fora e nos 'desidentificamos' daquilo que nos condena a depender de pessoas e crenças que nos prejudicam e nos impedem de nos associarmos aos nossos verdadeiros companheiros, com os quais poderíamos mudar a nós mesmos e ao mundo", acrescenta ela.

"A greve acontece no nível de nossa cumplicidade emocional com nossa opressão, que é sempre direta ou indiretamente produtiva e lucrativa para outra pessoa."

'Jogue o Seu Eu Fora', exposição de Claire Fontaine e Bernadette Corporation Quando Até 8 de setembro. Visitação de quarta a domingo, das 11h às 18h

Até 8 de setembro. Visitação de quarta a domingo, das 11h às 18h Onde Casa de Cultura do Parque - av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1300, São Paulo

Casa de Cultura do Parque - av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1300, São Paulo Preço Grátis