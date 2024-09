'Os Observadores' e polêmica do futebol: o que ver na TV e no streaming nesta terça

São Paulo

Em seus mais de vinte anos de profissão, 16 deles como goleira da seleção americana, não foram poucas as vitórias ou os escândalos envolvendo Hope Solo. Seu estilo direto e sua história controversa – o pai lutou no Vietnã, tinha duas famílias, ela foi presa por dirigir embriagada – fazem dela uma personagem fascinante. Em "Hope Solo x Futebol dos EUA", a série documental "Untold" dedica um episódio à goleira ícone do futebol feminino.

Netflix, 12 anos

Foto da goleira Hope Solo, que tem sua história abordada em 'Untold: Hope Solo x Futebol dos EUA' - Cristina Quicler/AFP

Da Inclusão Ao Pódio

Globoplay, livre

Em quatro episódios, a série mostra como o Movimento Paralímpico vai além das arenas esportivas e inclui a representatividade, o mercado de trabalho para pessoas com deficiência e a preparação dos atletas para as grandes competições internacionais.

A Voz Ausente

Disney+, 16 anos

Na minissérie policial argentina, o aparente suicídio de seu irmão José faz com que o renomado psicanalista Pablo Rouviot abra uma investigação, convencido de que ele foi assassinado. Com ajuda da policial Cecilia Bermúdez, Pablo acaba descobrindo o universo críptico de um assassino em série.

Os Observadores

Max, 14 anos

O primeiro filme dirigido por Ishana Night Shyamalan foi produzido por seu pai, M. Night Shyamalan, e conta a história de uma artista de 28 anos, Mina, que se perde em uma floresta no oeste da Irlanda. Quando Mina finalmente encontra abrigo, acaba presa ao lado de três estranhos que, à noite, são vigiados por criaturas misteriosas. Dakota Fanning faz o papel de Mina.

A Garota de Miller

Prime Video, 16 anos

Uma talentosa estudante de literatura e seu professor se envolvem em um projeto criativo complexo, onde os limites se confundem e suas vidas se entrelaçam. O suspense é estrelado por Jenna Ortega e Martin Freeman.

Brooklyn – Sem Pai Nem Mãe

HBO Mundi, 15h10, 16 anos

Edward Norton escreve, dirige e protagoniza a história de Lionel Essrog, um detetive com Síndrome de Tourette que busca o assassino de seu único amigo, Frank Minna, na Nova York de 1950.

Gigantes dos Alimentos

History, 21h15, 10 anos

Série documental sobre as marcas que revolucionaram a indústria alimentícia e seus criadores. A nova temporada estreia com um episódio dedicado a Campbells, que há 60 anos introduziu ao mercado o molho de tomate em lata Prego.

Cartas Para Julieta

Telecine Touch, 22h, 10 anos

Em uma viagem à cidade italiana onde se passa a história de Romeu e Julieta, Sophie encontra uma carta de uma senhora em busca de seu velho amor. Ela se junta ao grupo de voluntárias que responde as cartas e conhece a remetente, Claire. Filme com Amanda Seyfried e Vanessa Redgrave.

Roberto D’Avila

GloboNews, 23h30, livre

O jornalista faz um tour pela Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, com Roberto Medina, dono e idealizador do Rock in Rio. Cerca de 700 mil pessoas devem passar por lá em sete dias do evento musical que está completando 40 anos.