James Earl Jones deu sua voz a IA para dublar o vilão Darth Vader, de 'Star Wars'

James Earl Jones, conhecido por dublar "Mufasa, de "O Rei Leão", e Darth Vader, de "Star Wars", eternizou sua voz através da inteligência artificial em 2022. Na época, a voz do ator, que morreu na segunda-feira, aos 93 anos, já havia mudado com a idade, e ele pensava em se aposentar.

O ator James Earl Jones - Jemal Countess/AFP

Conforme a revista americana Vanity Fair contou na época, Jones assinou um contrato com a Lucasfilm, produtora da saga espacial, para replicar sua voz através da tecnologia e permitir que o clássico vilão continuasse com o timbre que o eternizou no cinema em novas produções. A empresa ucraniana Respeecher foi responsável pelo treinamento da inteligência artificial, feito em plena invasão da Rússia à Ucrânia.

Segundo Matthew Wood, editor de som da Lucasfilm, a última vez que Jones interpretou a voz de Darth Vader foi em 2019, em "Star Wars: Episódio 9".

Para além do sucesso com a sua voz muito singular, o ator também se destacou em frente às câmeras com papéis em filmes como "A Grande Esperança Branca", de 1970, pelo qual foi indicado ao Oscar, "Conan, o Bárbaro", de 1982, "Um Príncipe em Nova York", de 1988, "Campo dos Sonhos", 1989, "Perigo Real e Imediato", 1994 e muitos outros. Seu último trabalho foi em "Um Príncipe em Nova York 2" (2021), em que reprisou o papel de pai do personagem de Eddie Murphy.