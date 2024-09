Julgamento dos acusados pela morte de Matthew Perry é marcado para 2025

São Paulo

Foi marcado para 4 de março do ano que vem o julgamento de dois dos acusados pela morte do ator Matthew Perry, que deu vida ao Chandler Bing na série "Friends".

Jasveen Sangha e o médico Salvador Plasencia sentarão no banco dos réus sob a acusação de terem fornecido ao artista cetamina, droga que causou a sua morte, no dia 28 de outubro de 2023. Sangha, aliás, é conhecida como "rainha da cetamina".

O ator Matthew Perry em premiação no Palladium Theatre em Hollywood, em 2003 - Chris Delmas / AFP

Os dois fazem parte de um grupo formado por cinco pessoas que são acusadas pelo crime. Além deles, a polícia indiciou o ex-assistente pessoal do ator, Kenny Iwamasa, o fornecedor da droga, Erik Fleming, e o médico Mark Chavez.

A polícia de Los Angeles e o FBI, os agentes federais estadunidenses, investigam o caso desde maio deste ano.

As investigações revelaram que o ator teria consumido cetamina, um tipo de anestésico, antes de morrer. Perry e Iwamasa gastaram cerca de US$ 55 mil, equivalente a R$ 300 mil, em drogas em setembro do ano passado. O assistente confessou para a Justiça que aplicou três doses de cetamina no ator, a pedido dele, no dia da sua morte.

"Me injete uma bem grande", Perry disse a Iwamasa durante a terceira dose. Ainda segundo a confissão documentada, o ator também solicitou que o funcionário preparasse a banheira de hidromassagem.

Matthew escreveu sobre dependências de drogas durante a carreira em uma biografia. Segundo o livro, ele teria gasto cerca de U$ 7 milhões, equivalente a R$ 39 milhões, na busca pela sobriedade.