Peça de Paul Preciado põe público do Mirada em alerta com encenação minimalista

Santos

Em silêncio, o público que lotou o ginásio do Sesc Santos ouviu, no sábado (7) a leitura teatral do discurso em que o escritor e filósofo trans Paul B. Preciado contestou, em 2019, a epistemologia da diferença sexual que sustenta a psicanálise e o regime patriarcal.

Uma das principais atrações da sétima edição do festival Mirada, o espetáculo "Yo Soy El Monstruo Que Os Habla" é uma encenação em cinco vozes, com artistas reproduzindo a participação de Preciado na Jornada Internacional da Escola da Causa Freudiana, em Paris.

O espetáculo 'Yo Soy El Monstruo Que Os Habla', com texto de Paul B. Preciado, foi apresentado no Sesc Santos - Fernanda Baldo/Divulgação

Na ocasião, o espanhol falou para 3.500 psicanalistas e questionou a disforia de gênero, como consta na Classificação Internacional de Doenças, atribuída a pessoas trans. Também relatou a sua vida não binária, denunciou a violência e convidou os profissionais a se abrirem às mutações de gênero. Preciado não conseguiu concluir o discurso, publicado posteriormente em livro.

No espetáculo, cinco pessoas trans e não binárias utilizam microfones instalados em um cenário enxuto para reproduzir a palestra palavra por palavra. A cena também é composta por um púlpito, algumas flores e projeções usadas para denunciar as brutalidades contra os chamados corpos dissidentes.

"A obra revelou-se um traje quase sob medida para nossas histórias de vida, um relato sobre sua biografia e reflexões muito próximas às nossas experiências", diz o ator Victor Viruta.

"Sinto que estou diante do espelho questionando o sistema por sua injustiça contra as mulheres trans", afirma a atriz Faby Hernández. "É uma catarse pessoal".

O Mirada começou na quinta (5), com o grupo peruano Yuyachkani, que apresentou "El Teatro Es un Sueño" no pátio do Sesc Santos, após uma chuva fina ter impossibilitado o plano original, de montar o espetáculo na praça Doutor Caio Ribeiro de Moraes e Silva, em frente à instituição.

Considerado um dos principais eventos de artes cênicas do país, o Mirada reúne, até o dia 15 de setembro, 33 produções teatrais contemporâneas da América Latina, Portugal e Espanha. Elas ocupam 17 lugares, em 80 sessões, e abordam temas como as questões indígenas, decoloniais e climáticas, além da violência de gênero, migrações e a diversidade dos corpos.

Apresentada no Outeiro de Santa Catarina, marco do povoamento de Santos, na região central, a peça "Granada", do Chile, foi também destaque no primeiro final de semana do festival. O espetáculo apresenta uma releitura do mito grego de Perséfone, raptada e violada pelo tio Hades.

Sentado em cadeiras ao ar livre, o público é testemunha de uma história antiga e, ao mesmo tempo, atual. Uma história de abusos contra a mulher repetida ao longo do tempo. A narração é feita por meio de fones de ouvido, enquanto os espectadores acompanham as interpretações corporais e muito expressivas dos atores.

'Subterrâneo, um Musical Obscuro' foi apresentado no Teatro Brás Cubas, em Santos - Fernanda Baldo/Divulgação

A história mitológica é invadida por elementos modernos, como o celular. E também por informações jornalísticas sobre a violência contra as mulheres, acompanhadas por indagações sobre a origem da opressão patriarcal.

Momentos históricos do Peru e do Chile foram lembrados em espetáculos apresentados na sexta e no sábado. "Esperanza" remete aos anos 1980, quando o Peru acabara de sair de uma ditadura e vivia, ao mesmo tempo, a crise econômica, o aumento da violência e a expectativa sobre os novos tempos.

Em um palco tradicional, com cenário que reproduz a casa de uma família empobrecida —e à flor da pele— em Lima, um almoço é organizado para receber um candidato à prefeitura. O político representa a ilusão em torno de um futuro melhor e as relações familiares demonstram o tensionamento e a deterioração do país.

Também em palco italiano, mas com tons de performance e musical, "Subterrâneo, um Musical Obscuro", costura fatos relacionados aos 33 homens presos no desabamento da mina San José no Chile, em 2010. O espetáculo é o resultado da colaboração entre os portugueses do grupo Má-Criação e os brasileiros do Foguete Maravilha e do Dimenti.

Diretora e dramaturga peruana, Mariana e Althaus apresentou a peça-documento "La Vida en Otros Planetas", sobre a educação pública no Peru a partir da própria experiência e de depoimentos de alunos, professores e dos atores.

"O teatro é para não nos sentirmos tão sozinhos e para tentarmos compreender o outro", disse a diretora em um bate-papo com a atriz Lydia Del Picchia, do Grupo Galpão. Ela falou também sobre os desafios de liderar um grupo teatral em um país machista como o Peru. "É preciso ter coragem".

Parte da programação do festival ocupa também unidades do Sesc em São Paulo, no evento Extensão Mirada. Nos dias 13 e 14, por exemplo, o Sesc Bom Retiro recebe o Teatro Experimental do Porto, de Portugal, e o Teatro La Maria, do Chile. Eles apresentam "G.O.L.P.", em que imaginam o país português em um regime comunista perfeito e o chileno em crise.

O universo do cineasta Rainer Werner Fassbinder inspira "Sombras, Por Supuesto", da diretora argentina Romina Paula e da Compañia El Silencio, sobre uma investigação das sombras íntimas dos personagens. O espetáculo será apresentado nos dias 18 e 19 de dezembro, no Sesc Belenzinho.

O Extensão Mirada terá espetáculos nacionais que estreiam no festival, como "Monga", no Sesc Avenida Paulista, em que a atriz Jéssica Oliveira evoca a história da mexicana Julia Pastrana, chamada de mulher-macaco e transformada em atração de circo.

Mirada - Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas do Sesc São Paulo Quando Até 15 de setembro

Até 15 de setembro Onde Sesc Santos e outros espaços do litoral e da capital

Sesc Santos e outros espaços do litoral e da capital Link: https://www.sescsp.org.br/mirada/

A jornalista viajou a convite da organização do evento