Roger O'Donnell, tecladista do The Cure, anuncia que trata um câncer de linfoma

Tecladista da banda The Cure há muitos anos, Roger O'Donnell revelou ter sido diagnosticado com um câncer raro e agressivo de linfoma em setembro do ano passado. "Ignorei os sintomas por alguns meses, mas finalmente fui fazer uma tomografia e, após a cirurgia, o resultado da biópsia foi devastador", escreveu O'Donnell em uma postagem em suas redes sociais.

Em sua publicação, O 'Donnell também chamou a atenção para a campanha de conscientização sobre a neoplasia. "Setembro é o mês de Conscientização sobre o Câncer de Sangue, então é uma boa oportunidade para dialogar sobre essas doenças."

Foto de Roger O'Donnell, tecladista da banda The Cure - Reprodução

O músico ainda reforçou a importância do diagnóstico precoce. "O câncer pode ser derrotado, mas se for diagnosticado cedo o suficiente, você tem uma chance muito maior. Se tiver o menor pensamento de que pode ter sintomas, vá e faça um check-up", compartilhou O'Donnell.

O câncer que atinge as células sanguíneas e afeta a circulação pode ser dividido em três tipos: a leucemia, o linfoma e o mieloma. Enquanto o mieloma múltiplo não possui tratamento, os demais podem ser curados a depender do tempo de detecção da doença e do tipo de tumor apresentado. Entre outros sintomas, é comum a apresentação de sangramentos, quadros de febre e anemia.

Após quase um ano de tratamento, O'Donnell compartilhou que o seu estado de saúde apresentou melhoras e que "o prognóstico é incrível". Segundo ele, em referência à morte, ""O assassino louco do machado bateu na porta, mas nós não atendemos".

O tecladista reforçou ainda a importância da comunicação para aqueles que sofrem com algum tipo de câncer. "Converse com essa pessoa. Cada palavra ajuda, acredite em mim, eu sei", reforça ele.

Em 2023, os shows na América Latina da turnê "Shows of a Lost World", do The Cure, aconteceram sem a participação de O'Donnell, o que na época foi justificado devido a "problemas de saúde". A banda convidou os fãs a se juntarem a eles na torcida por uma recuperação rápida.

De acordo com a Billboard, o grupo lançará músicas novas de forma oficial pela primeira vez em 16 anos, no mês de outubro.