[RESUMO] Poema aborda a relação entre a Constituição brasileira e as regras fiscais do país, criando um paralelo com a obra "O Homem, As Viagens" de Carlos Drummond de Andrade.



Trabalho de Carolina Daffara para Ilustríssima sobre o poema "A Constituição; as regras fiscais", de Élida Graziane Pinto (Foto: Carolina Daffara/Folhapress) - Carolina Daffara

A Constituição; as regras fiscais

A Constituição, promessa civilizatória tão ousada

Soa programática no Brasil

Lugar de muita desigualdade e pouca eficiência alocativa,

Sofre uma reforma, uma alteração via ADCT, um limite fiscal

Toca para o Fundo Social de Emergência

Desce cautelosa no Fundo de Estabilização Fiscal

Pisa na Desvinculação de Receitas da União

Planta bandeirola no Orçamento da Seguridade Social

Experimenta a tredestinação das contribuições sociais

Coloniza as receitas vinculadas

Mitiga o financiamento dos direitos a saúde, assistência e previdência

Esvazia a Seguridade Social.

Seguridade Social fiscalmente mitigada: tão igual o caos nas contas públicas.

A Constituição continua a não caber no orçamento.

Façamos reformas administrativas, previdenciárias e fiscais – são limitados os gastos sociais.

Dezenas de Emendas foram aprovadas, renúncias fiscais foram ampliadas e o tamanho do Estado foi reduzido

Precariza serviços públicos

Privatiza

Terceiriza

Impõe juros altos

Adia a execução de direitos fundamentais.

Reformas constitucionais aprovadas, que caos persistente nas contas públicas!

Vamos a outra parte?

Claro – diz o discurso reformista

Ávido pela redução do tamanho do Estado.

Vamos implementar a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Constituição submete-se ao contingenciamento para cumprir a meta de resultado primário,

Vê o visto – é isto?

Idem

Idem

Idem.

A Constituição continuará a extrapolar do orçamento se não houver um teto-prensa

A Emenda 95 proclama suposta justiça fiscal junto com injustiça social

Repetir o limite

Repetir a redução linear do Estado

Repetitório.

Outras regras fiscais restam para impor outras limitações a vinculações constitucionais.

O ordenamento todo vira restrição de custeio aos direitos fundamentais.

A Constituição chega ao regime fiscal sustentável e o teto será trocado pelo "NAF"

Só para rever os pisos em saúde e educação?

Não-vê que a enésima regra fiscal inventa

Bandas de oscilação da despesa primária conforme proporção da arrecadação.

Põe o pé e:

Mas que chata é a desconstrução dos pisos constitucionais, falso bastião

Proteção última derrubada.

Restam outras garantias de custeio e responsabilidades federativas fora

Dos pisos a desvincular, desindexar, des-

Obrigar.

Ao acabarem todas

Só resta impor à Constituição

(sobreviverá?)

A dificílima dangerosíssima reforma

De si a si mesma:

Alterar sua identidade "cidadã"

Negar a prioridade dos direitos fundamentais

Exclusivamente resguardar custeio às despesas financeiras

Negar toda e qualquer progressividade à tributação, ignorando a capacidade contributiva

Incivilizar

Desumanizar

O orçamento público

Invisibilizando em suas próprias inexploradas entranhas

A perene, insuspeitada desigualdade

De uma sociedade escravocrata incapaz de con-viver.