Passagem no Voa Brasil custa quase R$ 1.000 a mais em site; veja diferenças

São Paulo

O programa Voa Brasil, lançado pelo governo federal nesta quarta-feira (24), tem passagens mais baratas do que as disponíveis nos sites das empresas aéreas, segundo simulações feitas pela reportagem, mas é preciso programar a viagem com antecedência, pois foram encontradas poucas opções para agosto.

Em um voo da Azul de Belo Horizonte (MG) para Fortaleza (CE), no dia 28 de setembro às 13h50, o aposentado pagaria R$ 200 mais R$ 31,44 de taxa de embarque no Voa Brasil. A mesma viagem custa, no mínimo, R$ 1.205 no site da companhia.

A reportagem testou dez rotas pelo Brasil e conferiu que a companhia aérea Gol oferta mais voos, mas a maioria só para setembro– principalmente na primeira semana. A Latam, além de cobrar mais caro por embarque, tinha menos opções disponíveis.

Em outra simulação com a Azul, o Voa Brasil trazia um voo partindo de Confins com destino a Florianópolis (SC), dia 26 de setembro às 23h25 por R$ 231,69. No site, o valor é de R$ 800,82.

Tela inicial do programa Voa Brasil, que tem passagens aéreas de até R$ 200 - reprodução/reprodução

Em duas rotas, o preço se aproximou, mas ainda saía mais em conta no Voa Brasil. É o caso de um trajeto de Campinas para Belém, no dia 28 de setembro às 21h30, pela Azul, e Guarulhos até Belém, às 8h50 do 1º de setembro, pela Gol. No programa, respectivamente, R$ 230,32 e R$ 231,44. No site, R$ 369,34 e R$ 390,46.

A média de preço comprando direto com a companhia, contudo, é por volta de R$ 600. Ou seja, a maioria dos voos pelo Voa Brasil sai por um terço do preço original.

Confira abaixo:

Galeão (RJ) para São Luís (MA), dia 6 de setembro às 11h15, pela Gol. No Voa Brasil, R$ 232,10 e, no site, R$ 589,54. Do Galeão e pelo mesmo preço, também é possível ir para Manaus (AM), no dia 7 de setembro às 22h40, ante R$ 647,10, no site da Gol.

Guarulhos (SP) para Natal (RN), com data para 2 de setembro às 22h05, pela Gol. O programa oferta passagem de R$ 231,44, e o site, R$ 622,34.

Congonhas (SP) para Recife (PE), às 22h10 do dia 2 de setembro, sai R$ 254,20 pela Gol. Diretamente com a companhia, R$ 645,10.

A reportagem encontrou apenas uma rota feita pela Latam, de Congonhas para Salvador, no dia 25 de agosto às 12h, por R$ 294,20. O preço exibido no site, porém, não fazia sentido, pois se o máximo cobrado pelo programa é de R$ 200 e a taxa de embarque definida pela concessionária do aeroporto é de R$ 54,20, sobrariam R$ 40. A reportagem localizou outras datas com os mesmos R$ 40 discrepantes. Já o preço cobrado no site da Latam é de R$ 560,10.

Sobre os R$ 40 a mais, a Latam, através de sua assessoria, informou que corrigiu o valor divergente da taxa de embarque na plataforma e detalhará em breve sobre o processo de reembolso dos clientes impactados.

Em alguns destinos, não foi possível encontrar opções disponíveis. É o caso de Salvador para Florianópolis e Curitiba para Recife.

Também foram testadas viagens de volta. A grande maioria tem datas próximas, por valores similares. De Belém para Viracopos, porém, não havia opções. Mas, havia voos para outros aeroportos de São Paulo.

Voa Brasil

Nesta primeira fase, estão disponíveis 3 milhões de passagens para todo o Brasil para aposentados que não viajaram de avião em um prazo de 12 meses. A ação é de autoria do Ministério de Portos e Aeroportos.

O aposentado deve acessar o site voabrasil.sistema.gov.br e informar sua senha do Portal Gov.br. Para participar, é preciso ter conta nível prata ou ouro.

Saiba como comprar passagens pelo Voa Brasil aqui.