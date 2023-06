Analistas projetam primeiro corte dos juros em agosto, mostra Focus

São Paulo

Analistas consultados pelo Banco Central melhoraram as perspectivas para a inflação e o crescimento econômico e passaram a ver o primeiro corte na taxa básica de juros em agosto, com a Selic mais baixa tanto ao fim de 2023 quanto em 2024, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira (19).

As revisões no levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, vêm na esteira de dados melhores divulgados recentemente, e na véspera do primeiro dia de reunião do Copom (Comitê de Política Monetária).

Os especialistas seguem vendo que o Copom irá manter a Selic no atual patamar de 13,75% ao anunciar sua decisão de política monetária na quarta-feira (19). Porém, agora passaram a ver que o primeiro corte acontecerá em agosto, de 0,25 ponto percentual, contra previsão de manutenção antes.

Prédio do Banco Central, em Brasília (DF) - Gabriela Biló - 14.abr.2023/Folhapress

Além disso, a taxa básica passou a ser estimada em 12,25% ao final deste ano, de 12,50% antes.

Já para 2024 a projeção para a Selic agora passou a 9,50%, de 10,00% antes, enquanto para 2025 e 2026 seguem em 9,0% e 8,75%, respectivamente.

Depois de a inflação ao consumidor brasileiro ter desacelerado em maio com mais força do que o esperado, levando o IPCA em 12 meses a 3,94%, patamar mais fraco desde outubro de 2020, o Focus mostrou forte redução nas expectativas para a inflação.

A alta do IPCA este ano agora é estimada em 5,12%, de 5,42% antes, enquanto, para o ano que vem, a conta foi reduzida em 0,04 ponto percentual, a 4,0%. Para os dois anos seguintes houve redução a 3,80%, de 3,90% e 3,88%, respectivamente, no levantamento anterior.

O centro da meta oficial para a inflação em 2023 é de 3,25% e para 2024 e 2025 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. O CMN (Conselho Monetário Nacional) tem reunião marcada para a próxima semana, em que deve estabelecer a meta de inflação para 2026, e o mercado tem especulado sobre a possibilidade de determinar que o BC siga objetivo de inflação sem um prazo determinado.

Para o PIB (Produto Interno Bruto), também houve melhora na estimativa do Focus para este ano, depois de o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do BC) ter apontado que a economia cresceu em abril mais do que o esperado. A perspectiva de crescimento econômico em 2023 deu um salto a 2,14%, de 1,84% antes.

No entanto, o levantamento com uma centena de economistas mostra que para 2024 a expansão do PIB passou a ser estimada em 1,20%, de 1,27% antes.