Após cancelar reunião com príncipe, Lula quer convidar sauditas ao Brasil para discutir investimentos

Reuters

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste sábado (24) que pedirá que o Itamaraty convide uma delegação da Arábia Saudita para visitar o Brasil para discutir investimentos no país, após cancelar um jantar na véspera em Paris com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman.

Lula disse que "sinceramente" não pensou, ao cancelar a reunião, na repercussão negativa que o encontro agendado tinha provocado. A justificativa oficial para o cancelamento foi o cansaço do presidente.

"Olha, veja, eu não pensei nisso. Sinceramente eu não pensei nisso", disse Lula em entrevista a jornalistas na capital francesa.

"O que eu sabia é que havia uma proposta de ter uma reunião com o príncipe da Arábia Saudita que queria discutir investimentos no Brasil. E eu quero conversar com todas as pessoas que querem fazer investimento no Brasil", acrescentou.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à Itália. - EPA-EFE/REX/Shutterstock

Bin Salman é alvo de polêmicas relacionadas a direitos humanos na Arábia Saudita. O governo saudita ainda é acusado de estar envolvido na morte de um jornalista de oposição.

Lula disse que vai pedir ao Itamaraty que "convoque" os sauditas para visitarem o Brasil para discutir negócios com empresários brasileiros.

"Sabe, nós temos muito interesse em que a Arábia Saudita faça investimento no Brasil, sobretudo na questão da transição energética, porque nós vamos apresentar um grande projeto ainda neste mês de julho", disse.

"Então, se a Arábia Saudita tiver interesse de investir no Brasil, pode ficar certa de que o Brasil terá interesse em conversar com a Arábia Saudita, com quem quer que seja que eles mandem conversar".