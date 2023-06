Após sofrer boicote, Bud Light deixa de ser a cerveja mais vendida nos EUA

The New York Times

A Bud Light foi destronada como a cerveja mais vendida do país nas últimas semanas, segundo uma empresa de análise de dados, sinalizando que a reação negativa que a fabricante recebeu dos conservadores devido à sua relação com uma influenciadora transexual pode estar causando um impacto.

Assumindo o primeiro lugar está a Modelo Especial, uma cerveja mexicana fabricada pela Constellation Brands, representando 8,4% das vendas de cerveja no varejo nos EUA nas quatro semanas até 3 de junho, de acordo com dados da Nielsen IQ analisados pela empresa de consultoria Bump Williams. As vendas da Bud Light caíram para 7,3% no mesmo período.

Essa mudança ocorre após um boicote liderado por conservadores contra a Bud Light, que começou depois que Dylan Mulvaney, uma influenciadora transexual, postou um vídeo no Instagram em 1º de abril promovendo um concurso da Bud Light. A participação da Bud Light nas vendas no varejo diminuiu cerca de 3 pontos percentuais desde o início do boicote.

As vendas começaram a cair depois que comentaristas e celebridades de direita começaram a protestar. A Anheuser-Busch, fabricante da Bud Light, posteriormente anunciou a saída de dois executivos de marketing, mas a tentativa da empresa de recuar atraiu críticas adicionais, desta vez de progressistas e de membros da comunidade LGBTQIA+.

A controvérsia destacou os desafios enfrentados por marcas e varejistas ao tentar se comunicar com consumidores LGBTQIA+ em um ambiente político polarizado.

"Os erros da Bud Light pareceram uma traição tanto para seus clientes progressistas quanto conservadores, e essa confiança levará meses, se não anos, para ser reconstruída", afirmou Daniel Korschun, professor associado de marketing da LeBow College of Business da Drexel University.

As vendas da Bud Light mantinham-se em torno de 10% das vendas de cerveja no varejo nos EUA até as quatro semanas que terminaram em 22 de abril, quando caíram para 8,7%, e têm seguido uma tendência de queda desde então. Modelo, Coors Light e Miller Lite, por outro lado, aumentaram sua participação no mercado de cervejas no varejo no mesmo período.