Arábia Saudita gasta bilhões com games e esportes para limpar imagem no exterior

Por que Arábia Saudita gasta bilhões com games e esportes?

Dinheiro não é problema para a Arábia Saudita, imagem, sim. A solução encontrada para tentar resolver isso é gastar os bilhões que acumula.



O reino despeja uma fortuna em subsídios para atrair multinacionais e movimenta cifras tão grandes ou maiores para sediar empresas de games e grandes eventos esportivos.



Em números: os recursos vêm do Fund Investiment Public (FIP), fundo que tem patrimônio estimado em US$ 650 bilhões (R$ 3,1 trilhões) e é presidido pelo príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman.



Nos games, o orçamento é de US$ 38 bilhões (R$ 183,2 bilhões) para a Arábia Saudita se tornar o principal centro global de esports em até sete anos, de acordo com o Financial Times.

Foram quase US$ 8 bilhões (R$ 38,5 bilhões) nos últimos 18 meses em aquisições e aumento de participação em empresas globais, como Nintendo, Activision Blizzard e Ubisoft.

Nos esportes, o movimento mais recente veio na semana passada, quando o LIV Golf, apoiado pela Arábia Saudita, anunciou uma fusão com a rival americana PGA Tour por cerca de US$ 3 bilhões (R$ 14,4 bilhões).

Os investimentos também acontecem no exterior. O FIP gastou 305 milhões de libras (R$ 1,8 bilhão) para comprar o Newcastle, time da liga inglesa.

Em terras sauditas, os clubes apoiados por Bin Salman trouxeram o atacante francês Karim Benzema, por R$ 527 milhões ao ano, e o português Cristiano Ronaldo, com salário anual de R$ 1 bilhão.

Eles também tentaram atrair o argentino Lionel Messi, que acabou indo para os EUA.

O grande sonho do governo por trás dos investimentos é sediar a Copa do Mundo de 2030.

Karim Benzema assinou até 2026 com o Al Ittihad, time que será controlado pelo fundo presidido por Bin Salman - Al Ittihad via REUTERS

O que explica: oficialmente, o reino saudita diz estar procurando maneiras de diversificar suas receitas, hoje muito focadas no petróleo, combustível fóssil que deve perder força no futuro.



Mas os críticos afirmam que a estratégia é um processo de limpeza mundial da imagem do país. A estratégia de usar o esporte para isso é antiga e classificada por estudiosos como "sportswashing".

"É quando um líder político usa o esporte e eventos como Copa para tentar se mostrar legítimo e melhorar sua reputação", define o cientista político Jules Boykoff, 52 (aqui ele falou sobre como o Qatar fez isso com a Copa);

"O que ele quer é desviar a atenção de problemas reais crônicos, como violação de direitos humanos", explica.

A Arábia Saudita é lembrada por casos de agressões a direitos humanos e execuções, como a do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018. A CIA acusa Bin Salman de ter ordenado o assassinato. Ele nega.

Santos Dumont x Galeão

O governo Lula concordou nesta quarta (14) em restringir os voos no aeroporto Santos Dumont para transferir parte da operação ao aeroporto internacional do Galeão.



A afirmação é do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que prevê que a mudança comece a partir de janeiro de 2024.



Entenda: o Santos Dumont deve ficar apenas com as pontes aéreas do Rio para São Paulo e do Rio para Brasília. Os demais voos domésticos seriam deslocados para o Galeão.





O que explica: a disputa envolvendo o tráfego entre os dois aeroportos não é de hoje e chegou a gerar no ano passado um pedido de devolução do Galeão pela concessionária, que é controlada pela Changi, de Singapura.

Em 2022, o Santos Dumont recebeu 10,17 milhões de viajantes, quase o dobro do terminal internacional (5,7 milhões).

As autoridades locais defendem que o tráfego seja direcionado ao Galeão, que passou por esvaziamento, para que ele possa atrair mais voos do exterior.



Os usuários reclamam do acesso ao aeroporto, que é feito por vias como a Linha Vermelha. Os relatos são de engarrafamentos e de uma sensação de insegurança devido a casos de violência na região.

O Santos Dumont fica próximo de empresas no centro do Rio e de pontos turísticos da zona sul.

Entre os especialistas, o assunto divide opiniões, como mostrou reportagem da Folha em fevereiro.