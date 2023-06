Blade e Eve, da Embraer, ampliam parceria em eVTOLs para o mercado europeu

São Paulo | Reuters

A fabricante de aeronaves elétricas Eve e a norte-americana Blade Air Mobility estão expandindo sua parceria para integrar o futuro veículo de pouso e decolagem verticais (eVTOL) da Eve à rede de rotas europeias da Blade, começando pela França, disseram as empresas nesta segunda-feira (19).

O novo memorando de entendimento firmado entre as companhias, que estão participando neste mês do Paris Airshow, vem após acordos semelhantes para uso dos veículos elétricos da Eve na Índia e nos Estados Unidos.

Logotipo da Eve Air Mobility exibido em uma tela durante a estréia da empresa no pregão da Bolsa de Valores de Nova York, nos EUA - Brendan McDermid -10.mai.22/REUTERS

A Eve é controlada pela Embraer e espera iniciar as operações de sua aeronave elétrica em 2026, tendo afirmado em maio estar "muito satisfeita" com o processo de desenvolvimento do eVTOL à medida que avança em testes.

Eve e Blade disseram em comunicado que, sob o novo acordo, a Blade vai concentrar seus esforços no desenvolvimento de aplicações práticas para a mobilidade aérea avançada, incluindo a identificação de rotas futuras na França e em outros países europeus.

As empresas não detalharam se o acordo incluiria novas compras de eVTOLs pela Blade, cujas operações europeias incluem voos de helicópteros convencionais entre Nice e Mônaco.

No ano passado, Eve e Blade já haviam anunciado um acordo para implementar até 200 aeronaves elétricas na Índia, depois de também terem assinado uma carta de intenções para operações nos EUA, mercado no qual a Eve espera fornecer até 60 veículos por ano.

"A ampliação da parceria com a Eve destaca o compromisso da Blade em liderar a transição de aeronaves verticais convencionais para veículos elétricos", disse o presidente-executivo da Blade, Rob Wiesenthal.

Embora ainda não tenha iniciado produção, a Eve já possui uma carteira com cerca de 2.800 pedidos do eVTOL, com o desenvolvimento apoiado por investidores como a United Airlines e Rolls-Royce.

A empresa anunciou recentemente os primeiros fornecedores de equipamentos para seus eVTOLs e espera começar a construir seu primeiro protótipo em escala real no segundo semestre. Mais testes estão programados para 2024.

O CEO da Eve, André Stein, disse esperar que a parceria com a Blade permita que as empresas combinem experiência e recursos para tornar as viagens mais acessíveis e impulsionar melhorias para o meio ambiente.

O desenvolvimento dos eVTOLs da Eve na Europa, acrescentou a empresa, está sujeita ao recebimento das aprovações e certificações regulatórias necessárias, além da assinatura de um acordo definitivo entre todas as partes.

No ano passado, a Blade adquiriu as operações de voos fretados e programados das empresas europeias Monacair, Heli Securite e Azur Helicoptere, movimento que disse ser "crucial" para as discussões técnicas e comerciais em andamento com a Eve