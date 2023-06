Conselho da Qualicorp indica Mauricio Lopes como novo CEO

São Paulo (SP) | Reuters

As ações da Qualicorp subiam mais de 7% nesta segunda-feira (26), após o conselho de administração do grupo de saúde decidir na última sexta-feira (23) pela sucessão do atual diretor presidente, Elton Carluci, e indicar Mauricio Lopes para ocupar o cargo de CEO da companhia a partir de 31 de julho.

Lopes foi vice-presidente-executivo da Rede D’Or São Luiz nos últimos quatro anos e, antes disso, foi vice-presidente de Saúde e Odonto da Sul América de 2013 a 2019. Ele ainda teve passagens por outras empresas e órgão do setor, incluindo a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Maurício Lopes, ex-vice-presidente-executivo da Rede D’Or São Luiz, indicado para ocupar o cargo de CEO da Qualicorp a partir de 31 de julho de 2023 - Keiny Andrade

De acordo com fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), ele terá como objetivo "o estreitamento do relacionamento da Quali com operadoras e o desenvolvimento de produtos inovadores e eficientes".

Carluci permanecerá no cargo até o final de julho e, depois disso, continuará vinculado à companhia como consultor, de forma a realizar uma transição para o novo CEO, afirmou a Qualicorp.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Na visão de analistas do Safra, a nomeação de Lopes é positiva para a Qualicorp, em razão do histórico sólido em companhias do setor de saúde, o que deve contribuir para o "turnaround" da empresa.

Às 10h40, as ações da Qualicorp subiam 7,22%, a R$ 5,20.