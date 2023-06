Copel propõe aos acionistas mudanças que permitem privatização

São Paulo | Reuters

A Copel aprovou o encaminhamento aos acionistas de uma série de mudanças que permitiriam a privatização da companhia, prevista para ocorrer no segundo semestre deste ano, conforme fato relevante nesta quarta-feira (7).

A Copel propôs que os acionistas votem por mudar seu estatuto social, de modo a permitir que a companhia passe a não ter mais um acionista controlador, papel atualmente exercido pelo Estado do Paraná.

A elétrica ainda propõe regras para que nenhum acionista venha a exercer votos correspondentes a mais do que 10% do total, e a criação de uma golden share, ação especial que seria de titularidade do Estado do Paraná.

Linha de transmissão de energia elétrica - Johanna Geron/Reuters

Diretores da companhia apontaram em maio que a Copel prevê realizar a oferta de ações em outubro, mas que ainda não foi tomada uma decisão em relação a se a operação envolverá uma emissão primária para angariar fundos para o caixa. A empresa já contratou bancos para estruturarem uma potencial privatização.

A empresa reiterou que, até o momento, não há uma definição sobre a realização da potencial oferta, e sua efetivação está sujeita, entre outros fatores, às condições macroeconômicas e de mercado doméstica e externa.

O fato relevante não traz uma data para a assembleia geral de acionistas que votaria os temas.