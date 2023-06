Funcionários da Starbucks declaram greve por proibição de decoração do Orgulho LGBTQ+

Bengaluru (Índia)

Mais de 150 lojas e 3.500 trabalhadores da Starbucks entrarão em greve na próxima semana nos Estados Unidos, disse o sindicato que representa os baristas da rede de cafés nesta sexta-feira (23), após alegar que a empresa proibiu as decorações do Mês do Orgulho LGBTQ+ em seus cafeterias.

O sindicato disse no início deste mês que a empresa retirou as decorações e bandeiras do Mês do Orgulho em várias lojas. Trabalhadores foram às redes sociais expressar indignação.

A Starbucks negou nesta sexta as alegações, que chamou de "informações falsas". A empresa disse na semana passada que "não houve mudança em nenhuma política sobre esse assunto" e que ainda incentiva os gerentes de loja a celebrar o Mês do Orgulho, desde que as diretrizes de segurança da loja sejam seguidas.

Starbucks é a maior rede de cafeterias do mundo. O sindicato Starbucks Workers United representa trabalhadores da multinacional em 39 estados dos EUA - Carlo Allegri/Reuters

Várias grandes marcas dos Estados Unidos enfrentaram reação dos conservadores por causa de decorações LGBTQ+ e, depois disso, críticas de grupos de direitos homossexuais por apoio insuficiente à comunidade depois que as empresas cederam sob pressão dos conservadores.

A varejista Target mudou as vitrines e até mesmo retirou algumas mercadorias das prateleiras, e as vendas da cerveja Bud Light, da Anheuser-Busch InBev's, caíram nas últimas semanas devido aos esforços de marketing envolvendo a comunidade transgênero.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A Starbucks Workers United disse nesta sexta-feira em um tuíte que o Seattle Roastery, localizado a apenas nove quarteirões da primeira loja da Starbucks no Pike Place Market, em Seattle, estava liderando a greve nacional.

A Starbucks, que administra cerca de 9 mil locais de propriedade da empresa nos Estados Unidos, viu funcionários de mais de 300 lojas votarem pela sindicalização desde o final de 2021, exigindo melhores salários e benefícios.

Hoje, a empresa também enfrenta centenas de reclamações, acusando-a de práticas trabalhistas ilegais, como demitir sindicalistas e fechar lojas durante campanhas trabalhistas.