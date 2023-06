Powell diz que batalha da inflação nos EUA não acabou, mas defende pausa 'prudente' nos juros

Washington | Financial Times

Jerome Powell reiterou sua defesa da recente decisão do Federal Reserve (banco central dos EUA) de abrir mão de um aumento da taxa de juros numa importante audiência no Congresso na quarta-feira (21), mas sinalizou mais rigor ao dizer que a batalha contra a inflação não acabou.

O presidente do Fed disse aos membros da Comissão de Serviços Financeiros da Câmara que pular um aumento de taxa de juros na semana passada foi "prudente", dado "até que ponto e com que rapidez" o banco elevou sua taxa de referência desde março de 2022. Em pouco mais de um ano, a taxa dos fundos federais subiu de quase zero para uma faixa de 5% a 5,25%.

Os "efeitos totais da contenção monetária" levarão tempo para ser percebidos, disse Powell no primeiro dos dois dias de depoimento semestral ao Congresso. Ele também destacou que o aperto nos padrões de crédito após o colapso do Silicon Valley Bank (SVB) em março pode causar "ventos contrários" para a maior economia do mundo.

Seus comentários vêm logo após a última reunião de política monetária do Fed, na qual as autoridades optaram por manter as taxas estáveis após dez aumentos consecutivos, a fim de avaliar melhor até que ponto o banco central precisará aumentar os custos dos empréstimos para domar a inflação teimosamente alta.

Na semana passada, Powell classificou a medida como "razoável" e de "bom senso", pois foi forçado a explicar a decisão do Fed de interromper o que se tornou a campanha de arrocho monetário mais agressiva em décadas, num momento em que as preocupações com a inflação continuam altas.

Apesar de permanecerem firmes na última reunião, as autoridades do Fed sinalizaram, no mais recente "gráfico de pontos" de projeções individuais, seu apoio a mais dois aumentos de juros de 0,25 ponto este ano. E Powell deu a entender na época que o primeiro deles poderia ocorrer já na próxima reunião de políticas, em julho.

Se ambos os aumentos forem implementados, acabariam elevando a taxa de fundos para 5,5% a 5,75%. Nenhuma redução é esperada até 2024.

Powell disse na quarta-feira que pular um aumento de juros enquanto se sinaliza a necessidade de custos de empréstimos mais altos é "totalmente consistente".

"O nível para o qual elevamos as taxas é, na verdade, uma questão separada da velocidade com que nos movemos", disse ele. "Anteriormente no processo, a velocidade era muito importante. Agora não é muito." Powell justificou a necessidade de mais aperto dizendo que "as pressões inflacionárias continuam altas e o processo de reduzir a inflação para 2% ainda tem um longo caminho a percorrer".

Nas últimas previsões, os formuladores de políticas do Fed revisaram para baixo suas expectativas sobre a rapidez com que o núcleo da inflação, que exclui os preços de alimentos e energia, desaceleraria este ano. A maioria espera que diminua para apenas 3,9% até o final do ano, 0,3 ponto percentual a mais do que o previsto em março. Tem oscilado em torno de 4,7% nos últimos meses.

Mais tarde, ele acrescentou que os dois aumentos de juros sinalizados pelo gráfico de pontos eram "um bom palpite do que aconteceria" se a economia evoluísse conforme o esperado.

Os legisladores democratas pressionaram Powell sobre os problemas econômicos ligados aos esforços do Fed para acabar com a inflação, com a líder democrata na comissão, Maxine Waters, da Califórnia, dizendo que fazer uma pausa é a decisão certa.

A maioria das autoridades do Fed agora espera um crescimento mais robusto neste ano do que três meses atrás, segundo projeções divulgadas na semana passada, mas a taxa de desemprego ainda deve atingir o pico de quase 1 ponto percentual acima do nível atual de 3,7%. Um aumento dessa magnitude é normalmente associado a uma recessão.

Enquanto isso, os republicanos se concentraram em possíveis mudanças no aparato regulatório do Fed após a recente série de falências de bancos neste ano. Patrick McHenry, presidente da comissão da Câmara, instou o Fed a manter sua "resolução" no combate à inflação. Ele também criticou o banco central por falhas de supervisão que, segundo disse, contribuíram para a implosão do SVB, alertando que, num momento de incerteza tão aguda sobre as perspectivas econômicas, mudanças na abordagem regulatória do Fed são "a última coisa de que um sistema bancário bem capitalizado precisa".

Powell disse ainda que as regras do banco devem ser "transparentes, consistentes e não muito voláteis", mas reconheceu que o episódio do SVB sugere a necessidade de supervisão e regulamentação mais fortes.