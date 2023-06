Dólar sobe após sinais mais duros de bancos centrais contra inflação

São Paulo

O dólar abriu em alta nesta sexta-feira (23) após ter permanecido estável na sessão da véspera, apoiado por falas do presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), Jerome Powell, sobre possíveis novas altas de juros nos Estados Unidos. A moeda acompanha a aversão a risco no exterior após sinais ainda duros de bancos centrais globais no combate à inflação.

Nesta sexta, o mercado americano aguarda pronunciamentos de mais autoridades do Fed que podem reforçar apostas sobre o futuro da política monetária nos Estados Unidos.

Às 9h02 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,60%, a R$ 4,8006 na venda. Na B3, às 9h02 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,53%, a R$ 4,8060.

Notas de dólar são inspecionadas após impressão em Washington - Gary Cameron - 14.nov.2014/Reuters

Na quinta (22), a Bolsa brasileira teve queda e fechou abaixo dos 119 mil pontos, após o Banco Central (BC) ter frustrado o mercado ao não sinalizar um possível corte de juros em agosto em seu comunicado na quarta (21). O Ibovespa terminou o dia com baixa de 1,23%, a 118.934 pontos.

Já o dólar fechou praticamente estável a R$ 4,771, após ter atingido seu menor valor do ano na sessão anterior. Indicações de que ainda há espaço para alta nos juros dos Estados Unidos apoiaram a moeda americana tanto no Brasil quanto no exterior.

A queda da Bolsa foi puxada em especial por empresas do setor de consumo e pelas "small caps", companhias menores e mais ligadas à economia doméstica.

O índice de "small caps", por exemplo, que vem se destacando na Bolsa com a projeção de queda dos juros no segundo semestre, teve queda de 1,69% nesta quina, enquanto o índice "Icon", do setor de consumo, caiu 0,62%. Ambos reúnem empresas que são mais sensíveis ao movimento de juros no Brasil.

Todas as cinco ações mais negociadas da sessão registraram baixas, inclusive a Vale (0,54%) e a Petrobras (1,26%), que são as maiores da Bolsa. A petroleira sofreu pressão adicional com o declínio do petróleo no exterior e por um movimento de correção após fortes altas nos últimos pregões.

A maior queda do dia foi da Eztec, que caiu 6,64% num pregão negativo para empresas do setor de construção, que sofrem forte impacto do movimento dos juros no Brasil. A MRV, outra grande representante do setor, caiu 5,04%.

No câmbio, o dólar teve leve alta ante o real ao longo do dia, mas fechou a sessão praticamente estável. A moeda americana avançou sobre outras divisas fortes no exterior, após o presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), Jerome Powell, ter indicado que ainda há espaço para um aumento adicional dos juros nos EUA. Na semana passada, o Fed realizou a primeira pausa no aumento de juros desde março de 2022.

A moeda americana tende a se beneficiar de altas nos juros americanos, já que taxas elevadas aumentam o retorno da renda fixa dos Estados Unidos, atraindo recursos para o país.

Já o real é favorecido por juros mais altos no Brasil, mas boa parte do mercado acredita que, ainda que o Banco Central comece o processo de cortes da Selic no futuro próximo, os juros reais seguirão favoráveis à atração de investimentos, ainda mais num ambiente de arrefecimento da inflação. Isso, por sua vez, tem ajudado a derrubar o dólar para os patamares mais baixos em mais de um ano.

A melhora das perspectivas para a política fiscal, em especial com o avanço do arcabouço fiscal no Congresso e as expectativas sobre a reforma tributária no próximo semestre, também apoiam o real.

Nos Estados Unidos, os principais índices acionários tiveram alta mesmo após o discurso de Powell. O S&P 500 e o Nasdaq subiram 0,37% e 0,95%, enquanto o Dow Jones encerrou o dia estável.

Com Reuters