INSS vai nomear mais de 1.000 aprovados em concurso público; veja lista por estado

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começará a nomear os aprovados no concurso público de 2022 a partir desta semana. A autorização para mil nomeações foi publicada pela ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, nesta segunda-feira (12), no Diário Oficial da União.

A portaria começa a valer imediatamente. Segundo o INSS, os funcionários terão jornada de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 5.905,79. O instituto listou a quantidade de servidores por estado e, ao todo, irá contratar 1.003 funcionários.

INSS vai nomear mais de mil aprovados em concurso público

As nomeações devem começar nesta semana. A nova fase do concurso havia sido anunciada na quarta-feira (7) pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi, em suas redes sociais, data da portaria assinada por Esther, mas que só foi publicada nesta segunda.

"Excelente notícia! Estamos avançando e, com este novo reforço, vamos trabalhar para reestabelecer a dignidade dos brasileiros que procuram a Previdência Social", escreveu Lupi.

Veja quantos servidores serão nomeados em cada estado

Estado Servidores Acre 10 Alagoas 13 Amapá 11 Amazonas 57 Bahia 51 Ceará 25 Distrito Federal 8 Espírito Santo 11 Goiás 14 Maranhão 24 Mato Grosso 22 Mato Grosso do Sul 14 Minas Gerais 122 Pará 58 Paraíba 16 Paraná 32 Pernambuco 31 Piauí 10 Rio de Janeiro 192 Rio Grande do Norte 16 Rio Grande do Sul 48 Rondônia 20 Roraima 12 Santa Catarina 30 São Paulo 137 Sergipe 6 Tocantins 13 Total 1.003

O resultado final do concurso foi oficializado pelo órgão no início de maio, após curso de formação dos novos servidores. O processo teve início em setembro de 2022, com a publicação do edital. A seleção recebeu mais de um milhão de candidatos.

As inscrições e todo o processo de seleção foram feitos pelo Cebraspe e o resultado de cada fase pode ser acompanhado online, no site cebraspe.org.br. A remuneração inicial de até R$ 5.905,79 corresponde ao valor do vencimento básico de R$ 712,61, mais a GAE (Gratificação de Atividade Executiva), de R$ 1.140,18, a GDASS (Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social), que poderá chegar a R$ 3.595, além de auxílio-alimentação de R$ 458.

Do total de mil vagas, 708 foram destinadas a candidatos em ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 direcionadas a pessoas negras.

INSS tem déficit de servidores e fila de espera por benefício

A contratação dos novos profissionais é esperada há alguns anos, em virtude da falta de servidores para atendimento ao cidadão. O INSS tinha, em setembro de 2022, 14,5 mil técnicos do seguro social. O déficit chegava a 23 mil servidores em todo o país, entre os cargos de técnico e analista.

Na ocasião de abertura do concurso, o instituto reconheceu que os mil servidores são pouco para sanar o déficit, e foi anunciada a possibilidade de convocação de mais profissionais enquanto o concurso estiver válido.

A previsão é de preenchimento de até 3.385 postos. Para isso, foram classificados inicialmente 3.385 candidatos, mas apenas os mil mais bem colocados serão contratados nesta fase. A seleção tem validade de um ano, a contar a partir da data final de homologação.

Mutirão para zerar fila do BPC

Para tentar sanar o problema da fila, o INSS deu início, em 3 de junho, a um mutirão para liberar o BPC (Benefício de Prestação Continuada), benefício no valor de um salário mínimo (R$ 1.320) pago a segurados de baixa renda com idade a partir de 65 anos ou que sejam pessoas portadoras de deficiência.

Atualmente há 514,7 mil segurados aguardando o BPC, o que representa 41% da fila total do INSS, hoje em 1,249 milhão de segurados.