IPCA-15 sobe 0,04% em junho, diz IBGE

São Paulo

A inflação medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) variou 0,04% em junho, no segundo mês seguido de desaceleração, informou nesta terça-feira (27) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A variação em maio foi de 0,51% e em abril, de 0,57%. Em junho do ano passado, o índice teve variação de 0,69%. No período de 12 meses, o IPCA-15 ficou de 3,40%, abaixo dos 4,07% registrados no acumulado anual imediatamente anterior.

O resultado ficou acima do projetado por analistas consultados pela agência Bloomberg, que previam variação mensal de 0,01%. Economistas ouvidos pela Reuters previam queda no período.

Supermercado no Rio de Janeiro - Pilar Olivares - 10.mai.2019/Reuters

O resultado do mês de junho foi influenciado principalmente pelo preço da gasolina, que registrou queda de 3,40%. Segundo o IBGE, o combustível foi o subitem com maior impacto individual no IPCA-15 de junho.

Na semana encerrada em 23 de junho, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) registrou a segunda semana consecutiva de queda no litro da gasolina depois de a Petrobras ter cortado o preço de venda da gasolina nas refinarias em R$ 0,13.

Os demais combustíveis analisados na pesquisa também tiveram queda de preços. O óleo diesel recuou 8,29%, o etanol, 4,89% e o gás veicular, 2,16%. Ainda no grupo dos transportes, os carros novos tiveram queda de 0,84% no índice de junho.

Dos nove grupo de despesas pesquisados no IPCA-15, o IBGE disse ter verificado alta em seis deles. Entre os impactos positivos (de aumento de preços), o mais importante veio dos gastos com habitação, que variaram 0,96%.

O reajuste de tarifas de água e esgoto a partir do fim de abril em São Paulo, Curitiba, Recife e Belém contribuíram para que esse subitem registre variação de 3,64% em junho. Houve ainda o reajuste da tarifa de energia elétrica (variação de 1,45% em junho) em cidades como Belo Horizonte, Recife, Salvador e Fortaleza.

Os alimentos tiveram deflação em junho, ou seja, variação negativa de 0,51%, depois de uma alta de 0,94% no mês anterior. Segundo o IBGE, as principais quedas de preços vieram de óleo de soja (-8,95%), frutas (-4,39%), leite longa vida (-,144%) e carnes (-1,13%).

O índice oficial de inflação no Brasil é o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), também divulgado pelo IBGE.

Como a variação do IPCA é calculada ao longo do mês de referência, o resultado de junho ainda não está fechado.

O IPCA-15 sinaliza uma tendência para os preços. Sua variação costuma ser calculada entre a segunda metade do mês anterior e a primeira metade do mês de referência dos dados. No caso do índice de junho, a pesquisa foi realizada entre os dias 16 de maio a 14 de junho de 2023.