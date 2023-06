Sem queda nos juros, incorporadoras aceitam carro e fecham parcerias para vender imóveis

São Paulo

Enquanto o Banco Central mantém a Selic inalterada, o mercado imobiliário desenvolve iniciativas para reduzir o estoque de imóveis. As ofertas vão de cashback a carro como parte do pagamento.

O atual patamar da taxa básica (a 13,75%) é considerado o principal obstáculo nas vendas pelo setor, porque desencoraja os possíveis compradores e também os investidores. Com os juros em alta, empréstimos imobiliários ficam mais caros, o poder de compra do consumidor diminui e as instituições financeiras tendem a ser mais cautelosas ao conceder crédito.

Se a ideia é comprar imóvel para investir, os juros altos favorecem a preferência por investimentos alternativos.

Diante desse cenário, as estratégias do setor para ampliar as vendas focam em parcerias. As coligadas do Santander, Apê11 e Loop, oferecem, por exemplo, a opção de dar o carro como pagamento na compra de imóvel novo ou usado.

Vista aérea de prédios e casas no bairro do Tatuapé - Eduardo Knapp -20.jan.22/Folhapress

Por meio do site https://www.ape11.com.br/loop/, o interessado em um dos imóveis da plataforma agenda uma avaliação do veículo. Depois, a Loop fica responsável por intermediar a venda a lojas parceiras ou assessorar o cliente dentro do site Webmotors. Segundo a Apê11, é o cliente quem decide o preço alvo do seu veículo.

"Temos uma expectativa de que a parceria nos traga cinco vezes mais transações imobiliárias em 2023 quando comparado ao volume vendido em 2022, pois ajudamos a dar liquidez ao carro e facilita um desembolso menor pelo cliente em momento de juros altos", afirma Caio Carrato, diretor de operações da Apê11.

A Helbor entrou neste mês na parceria com imóveis em construção ou prontos para a entrega em Mogi das Cruzes, São Paulo e Curitiba. A ação fez parte do evento "Só a Helbor Tem – Turbo". Nele, compradores escolheram entre utilizar o valor do carro como parcela de entrada ou abater do saldo do financiamento.

De acordo com a incorporadora, foram mais de 30 avaliações de carros nos dois finais de semana do evento. A quantidade de negócios fechados ainda não foi contabilizada.

"É um dos nossos eventos mais tradicionais, mas desta vez incluímos um diferencial de facilitar a entrada do imóvel", diz Fabiana Lex, diretora de Marketing, Produto e Comunicação da Helbor.

Em outra parceria para o mesmo evento, a Helbor liberou com o Bradesco taxas de financiamento imobiliário menores do que as disponíveis no mercado. A incorporadora ainda concedeu seis meses de condomínio e pontos Livelo a quem comprasse unidades de empreendimentos em fase de construção.

O Grupo Kallas fechou uma parceria com o Santander para compradores de unidades do empreendimento KZ Direct Bresser pegarem o financiamento desde o início da construção com o banco. A incorporadora diz que a opção mitiga o risco de distrato (cancelamento do contrato), pois afasta o cliente de mudanças no cenário econômico e de incertezas da aprovação de crédito no momento da entrega das chaves.

O diretor financeiro da Kallas, Matheus Kuhn, diz que, a depender das condições de crédito do cliente, esse sistema pode eliminar o pagamento do fluxo junto à incorporadora até entrega das chaves, ficando o cliente responsável apenas pelo pagamento do financiamento com o banco.