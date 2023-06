'Ninguém aguenta mais esse juro', diz Haddad em live com Nath Finanças

São Paulo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender nesta quinta-feira (29) o início da redução da taxa de juros pelo BC (Banco Central).

"Ninguém aguenta mais esse juro", afirmou o ministro durante live no canal da influenciadora Nath Finanças no Instagram. A transmissão também contou com a participação da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e serviu para tirar dúvidas sobre o programa Desenrola Brasil.

Haddad disse também que as medidas adotadas pelo governo ao longo do primeiro semestre vão permitir a redução dos juros pelo BC e potencializar o programa de renegociação de dívidas.

"Completamos esse semestre um ciclo de medidas que vão garantir que a gente tenha uma taxa de juros mais baixa e isso vai potencializar o Desenrola", afirmou.

Ministro da Fazenda Fernando Haddad, durante lançamento do novo plano Safra de Agricultura familiar no Palácio do Planalto em Brasília - Gabriela Biló - 28.jun.2023/Folhapress

Segundo o chefe da Fazenda, quanto menor a taxa de juros, menor será o montante total ser pago pelas pessoas que renegociarem as dívidas por meio do programa. "Quanto menor a taxa de juros, melhor para o governo, porque mais a gente consegue financiar daquilo que foi descontado [no programa]", disse Haddad.

Cinco dos principais bancos anunciaram nesta semana a participação no Desenrola Brasil.

A adesão dos devedores deve começar em setembro, de acordo com o ministério da Fazenda.

Para entrar no programa, os credores têm até 27 de julho para retirar o nome das pessoas com dívidas de até R$ 100. Porém a retirada do nome não representa um perdão da dívida. Ela precisa ser paga pelo devedor através do Desenrola Brasil. A estimativa é que 1,4 milhão de pessoas sejam favorecidas com a medida.

Haddad assinalou ainda que foram criados cerca de 900 mil postos de trabalho em 2023, e que a recuperação de renda das pessoas, seja por terem conseguido um emprego, ou por meio dos programas sociais, será impactada positivamente pela perspectiva de queda dos juros.

Nesta quinta, o CMN (Conselho Monetário Nacional) manteve inalterada a meta de inflação de 3% a ser perseguida nos próximos anos, o que tende a contribuir para a redução nas expectativas de inflação dos agentes financeiros, abrindo caminho para o início do ciclo de corte dos juros.

O BC sinalizou que o afrouxamento monetário pode começar na reunião de agosto do Copom (Comitê de Política Monetária).