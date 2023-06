Plano Safra deve ter mais de R$ 400 bi e melhores linhas para armazenagem, diz Fávaro

Brasília | Reuters

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, avaliou nesta quinta-feira (22) que o valor previsto para financiamentos no Plano Safra 2023/2024 ultrapassará R$ 400 bilhões e sinalizou uma expansão nas linhas de crédito voltadas para a armazenagem de grãos, uma vez que o país enfrenta um déficit de silos diante da safra recorde.

"Acho que vai [ultrapassar R$ 400 bilhões]. Eu vou acertar o que falta acertar, que são os últimos detalhes e os prêmios para as boas práticas de sustentabilidade feitas pelos produtores brasileiros", afirmou Fávaro em entrevista a jornalistas no Ministério da Fazenda, após reunião com secretários da pasta.

A Reuters publicou na semana passada, com base em uma proposta que estava sendo discutida no governo, que o Plano Safra poderia ter redução de até dois pontos percentuais nos juros do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor (Pronamp), para até 6% ao ano, caso o agricultor siga práticas sustentáveis. Fávaro não confirmou ao ser questionado.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro - Pedro Ladeira -2.mai.2023/Folhapress

O ministro destacou que o plano vai estabelecer investimentos na armazenagem de grãos, e que também haverá uma expansão das "inovadoras" linhas de financiamento rural do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para produtores agrícolas que têm receita em dólar ou atrelada à moeda norte-americana.

"Os grãos, soja, milho e trigo, são cotados em dólar, portanto, não há risco cambial... Será ampliada, então, a linha de crédito para armazéns também", disse.

A linha para quem tem recebíveis em dólar conta com taxa de juros fixa de 7,59% ao ano, mais a variação do câmbio. Ela foi anunciada em abril. Em maio, o governo divulgou que iria dobrar os recursos da linha, inicialmente com disponibilidade de R$ 2 bilhões, devido à alta demanda inicial.

O ministro disse que o valor total do plano já foi acertado e aprovado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que eventuais negociações antes do anúncio não serão focadas nesse aspecto.

"A discussão aqui já não é mais do tamanho do Plano Safra. Isso já está definido. Antes de o presidente Lula viajar na segunda-feira, naquele dia nós fechamos o tamanho do Plano Safra, o valor que será alcançado... Tudo está fechado, números todos fechados", afirmou.

O Ministério da Agricultura tem discutido com o Ministério da Fazenda formas para obter mais recursos do Tesouro para a equalização de juros, com o objetivo de ofertar taxas menores para os agricultores.

Lula e o ministro da Agricultura anunciarão na próxima terça-feira os detalhes do Plano Safra 2023/2024, informou o ministério na véspera.