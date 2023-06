Preço do aluguel em SP cai pela primeira vez desde 2021, diz Quinto Andar

São Paulo

Pela primeira vez desde junho de 2021, o preço do metro quadrado residencial alugado na capital paulista registrou queda mensal, segundo o monitoramento feito pelo site de locação Quinto Andar. Em maio, o valor médio fechou em R$ 44,55, o que representa uma queda de 0,56% em relação ao mês anterior.

Nos últimos 12 meses, o indicador de preços do Quinto Andar acumula uma alta de 12,08% em São Paulo, menor percentual desde abril do ano passado (9,87%).

Edifício em construção na avenida Rebouças, na zona oeste da capital paulista - Eduardo Knapp - 18.jan.22/Folhapress

Vinicius Oike, economista do Quinto Andar, afirma que a retração já era esperada. Se no ano passado a demanda estava aquecida por causa da volta ao trabalho presencial, agora o cenário é afetado pela desaceleração do crescimento da economia global, diz ele.

Apesar desses fatores, Oike projeta um cenário de estabilidade para o resto do ano. "Por outro lado, a demanda por aluguel continua muito forte, e o juro alto desincentiva as pessoas a quererem, neste momento, financiar uma casa própria. Então tem muita gente que ainda vai buscar aluguel", afirma.

Em abril deste ano, o preço médio havia chegado a R$ 44,80 —um recorde para a série histórica do levantamento, que teve início em 2019. Em paralelo, a pesquisa havia observado, à época, queda no custo do aluguel de apartamentos de apenas um quarto pela primeira vez em 12 meses.

Em maio, o valor médio dos imóveis com um quarto caiu 0,76% e chegou a R$ 56,46 por metro quadrado, segundo o Quinto Andar.

Ainda de acordo com o levantamento, os bairros mais caros para buscar moradia na capital paulista são Vila Olímpia, com preço médio de R$ 75,10 por metro quadrado, seguido por Santo Amaro (R$ 66), Pinheiros (R$ 65,90), Itaim Bibi (R$ 60,20) e Vila Nova Conceição (R$ 58,50).

Já a lista dos bairros que mais se valorizaram nos últimos seis meses é composta por Jardim Ester Yolanda, Morumbi, Ipiranga, Vila Pompeia e Itaim Bibi.