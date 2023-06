Shein registra-se para IPO nos EUA, diz agência

Reuters

A Shein, varejista chinesa de moda online avaliada em mais de US$ 60 bilhões, que está sob atenção dos parlamentares norte-americanos devido a suas práticas trabalhistas, registrou-se junto aos reguladores para uma oferta pública inicial (IPO) em Nova York, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

A estreia no mercado de ações pode tornar a Shein a empresa chinesa mais valiosa a abrir o capital nos Estados Unidos desde a gigante Didi Global, listada em Nova York em 2021 com uma avaliação de US$ 68 bilhões.

A Didi foi retirada da listagem um ano depois devido à repressão de Pequim contra gigantes de tecnologia da China em relação às regras antitruste e de segurança de dados.

Logo da Shein - Chen Lin/Reuters

A Shein submeteu confidencialmente seu registro de IPO à Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos EUA), segundo as fontes. A estreia no mercado de ações pode ocorrer antes do final de 2023, disseram as fontes, que pediram anonimato.

Um porta-voz de Shein disse por e-mail que a empresa "nega esses rumores" e não respondeu imediatamente a um pedido por mais detalhes. A SEC se recusou a comentar.

A Shein vem considerando um IPO nos EUA há pelo menos três anos, mas foi desencorajada por obstáculos que incluíram o escrutínio pelas autoridades norte-americanas das práticas contábeis chinesas e períodos de volatilidade de mercado causada pela pandemia de Covid-19 e guerra na Ucrânia.