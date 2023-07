Veja os principais livros de economia do primeiro semestre de 2023

Financial Times

Lições sobre como gerenciar projetos de qualquer tamanho (da reforma de uma casa até uma grande operação viária), um guia que mostra como pequenos e sucessivos episódios de estresse estão minando nossas vidas (e o que fazer para superar isso),além de um relato cheio de listas sobre a revolução digital liderada pelo BuzzFeed são alguns temas abordados pelos livros de economia que ganharam destaque no primeiro semestre de 2023, segundo a seleção feita por Andrew Hill, redator sênior de negócios do Financial Times.

Veja abaixo as obras sugeridas, seguidas pelos comentários do especialista.

The Four Workarounds: How the World’s Scrappiest Organizations Tackle Complex Problems [As quatro soluções alternativas: como as organizações mais fragmentadas do mundo lidam com problemas complexos]

Paulo Savaget, ed. Flatiron Books (304 págs.), R$ 60,39 (ebook)

Um guia ricamente ilustrado sobre como contornar regras e normas para resolver problemas complexos, com exemplos de áreas tão diversas quanto criptomoedas e distribuição de medicamentos. Savaget descreve os benefícios gerenciais e domésticos para defender uma tese mais ampla sobre as vantagens de adotar uma "mentalidade alternativa".

How Big Things Get Done: The Surprising Factors Behind Every Successful Project, from Home Renovations to Space Exploration [Como se fazem as grandes coisas: os fatores surpreendentes por trás de cada projeto bem-sucedido, de reformas domésticas a exploração espacial]

Bent Flyvbjerg e Dan Gardner, ed. Currency (293 págs.), R$ 66,52 (ebook)

Histórias de fracassos gigantescos e custosos, desde a Ópera de Sydney até várias edições dos Jogos Olímpicos, são divertidas e punitivas em igual medida. Mas Flyvbjerg e Gardner também conseguem extrair lições valiosas sobre como planejar, prever e executar projeto de qualquer tamanho, seja uma reforma de cozinha ou uma conexão de trem de alta velocidade.

Risky Business: Why Insurance Markets Fail and What to Do About It [Negócio arriscado: por que os mercados de seguros falham e o que fazer sobre isso]

Amy Finkelstein, Liran Einav e Ray Fisman, ed. Yale University Press (280 págs.), R$ 71,28 (ebook)

Com foco nos Estados Unidos, o livro aborda questões complexas, como o impacto dos dados genéticos no seguro-saúde e como as seguradoras escolhem os clientes "certos". O crítico do Financial Times, Oliver Ralph, aplaudiu como os autores trazem "um estilo falante e arejado", reminiscente do best-seller "Freakonomics", para este assunto pouco promissor.

Wonder Boy: Tony Hsieh, Zappos, and the Myth of Happiness in Silicon Valley [Garoto maravilha: Tony Hsieh, Zappos e o mito da felicidade no Vale do Silício]

Angel Au-Yeung e David Jeans, ed. Henry Holt (384 págs.), R$ 47,65 (ebook)

Uma história do extraordinário sucesso comercial de Tony Hsieh, cuja busca pela felicidade primeiro transformou a varejista de calçados Zappos num fenômeno de comércio eletrônico, e depois buscou regenerar o centro de Las Vegas, mesmo quando sua saúde mental se desintegrou. Nesta história de advertência, os repórteres Au-Yeung e Jeans esclarecem impiedosamente o que deu errado.

The Case for Good Jobs: How Great Companies Bring Dignity, Pay, and Meaning to Everyone’s Work [Em defesa de bons empregos: como grandes empresas trazem dignidade, remuneração e significado ao trabalho de todos]

Zeynep Ton, ed. Harvard Business Review (272 págs.), R$ 80,79 (ebook)

Ton, do MIT, traz o argumento difícil de contestar de que empregos melhores e mais bem pagos contribuem para um círculo virtuoso de maior competitividade, produtividade e, acima de tudo, dignidade e bem-estar para o trabalhador. Em seu último livro, ela se baseia em exemplos do varejo ao fast food para reforçar seu argumento de que existe uma alternativa lucrativa e sustentável aos baixos salários, contratos inflexíveis e longas horas de trabalho.

Traffic: Genius, Rivalry, and Delusion in the Billion-Dollar Race to Go Viral [Tráfego: genialidade, rivalidade e ilusão na corrida de bilhões de dólares para viralizar]

Ben Smith, ed. Penguin (352 págs.), R$ 76,03 (ebook)

Um relato enérgico e interno da revolução na mídia digital liderada pelo BuzzFeed repleto de listas e pelo blog que atrai cliques Gawker Media. Smith explica como o sucesso desses sites incentivou o desejo por tráfego em todas as mídias. John Gapper, do Financial Times, chamou-a de "uma história divertida sobre a ambição e arrogância de Nova York", mas com "significado social mais profundo".

Unscripted: The Epic Battle for a Hollywood Media Empire [Unscripted: a batalha épica por um império de mídia de Hollywood]

James B. Stewart e Rachel Abrams, ed. Penguin (416 págs.), R$ 80,79 (ebook)

Um relato extraordinário da saga real de sucessão que se desenrolou em torno do velho magnata da mídia obcecado por sexo e poder Sumner Redstone, no final de sua longa e colorida vida. Christopher Grimes, em resenha para o FT, descreveu-o como "um relato profundo de um dos episódios mais repugnantes da história recente das empresas".

The Rise of Corporate Feminism: Women in the American Office, 1960-1990 [A ascensão do feminismo corporativo: mulheres no escritório americano, 1960-1990]

Allison Elias, ed. Columbia University (303 págs.), R$ 127,90 (ebook)

Um livro acadêmico, mas que Isabel Berwick descreveu como "um dos relatos mais envolventes e originais sobre mulheres no local de trabalho" que ela já havia lido. Elias centra sua história em mulheres que realizam trabalhos administrativos e de secretariado e gradualmente se organizam para combater os baixos salários, a falta de promoção, as más condições de trabalho e o assédio sexual.

The Microstress Effect: How Little Things Pile Up and Create Big Problems — and What to Do about It [O efeito do microestresse: como pequenas coisas se acumulam e criam grandes problemas —e o que fazer sobre isso]

Rob Cross e Karen Dillon, ed. Harvard Business Review Press (293 págs.), R$ 47,07 (ebook)

Minúsculos momentos de estresse mal são registrados, mas o acúmulo desses microestresses –desencadeados por pressões domésticas ou de trabalho– podem cobrar um preço terrível. "O microestresse se infiltra em nossos pensamentos, suga nossa energia e desvia nosso foco. Pouco a pouco, está roubando nossas vidas", escrevem Cross e Dillon nesta análise altamente identificável do problema –e guia sobre como superá-lo.

The Big Con: How the Consulting Industry Weakens our Businesses, Infantilizes our Governments and Warps our Economies [O grande jogo: como a indústria de consultoria enfraquece nossas empresas, infantiliza nossos governos e distorce nossas economias]

Mariana Mazzucato e Rosie Collington, ed. Penguin (352 págs.), R$ 76,03 (ebook)

Sucessivos governos do Reino Unido estão na mira dessa polêmica contra falhas na terceirização de serviços públicos que, sugerem as autoras, enriqueceram as consultorias enquanto decepcionaram os cidadãos que deveriam se beneficiar. É difícil traçar a linha entre a atividade estatal e privada, mas "onde The Big Con acerta na mosca é ao observar como é difícil reverter o relógio", escreveu a economista Diane Coyle em sua crítica no FT.