'Acataremos qualquer nome que venha', diz Tebet sobre novo presidente do IBGE

Brasília

A ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) afirmou nesta quinta-feira (27) que será aceito "qualquer nome" definido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o comando do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O governo petista escolheu o economista Marcio Pochmann, filiado ao PT, como o novo presidente do órgão. A decisão foi tomada mesmo em meio a resistências de uma ala do Ministério do Planejamento.

"O nome será oficializado no momento certo depois da conversa que teremos na semana que vem com o presidente Lula. Acataremos qualquer nome que venha", disse Tebet.

Ministra do Planejamento, Simone Tebet, caminha pelo Senado Federal - Pedro Ladeira - 9.mai.2023/Folhapress

"O nome já está posto? Já está posto. Será esse? Confirmei com a Casa Civil, confirmei com o ministro [Alexandre] Padilha [Relações Institucionais] se era o nome que estavam mencionando, eles confirmaram que sim", acrescentou.

Poucas horas antes do anúncio feito pelo ministro Paulo Pimenta, da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), Tebet afirmou que ainda não havia conversado com o presidente Lula sobre o assunto.

Nesta quinta, a ministra disse que já havia um consenso na sua pasta e no Palácio do Planalto de que seria feita "no momento oportuno" a troca do presidente do IBGE. Ela conta também que dias antes do anúncio foi avisada de que Lula gostaria de fazer uma escolha pessoal em relação à presidência do IBGE.

"Naquele momento, não perguntei por nomes e muito menos o faria porque acho mais do que justo esse pedido", disse. "Nada mais justo do que atender ao presidente Lula, independente do nome que ele apresentaria, que ele ainda não havia me apresentado", acrescentou.