Simone Tebet nega conversa com Lula sobre troca no IBGE pouco antes da escolha de Pochmann

São Paulo

Poucas horas antes do anúncio do economista Marcio Pochmann, filiado ao PT, como o novo presidente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a ministra Simone Tebet (Planejamento) disse que ainda não havia conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o assunto.

"Não estamos tratando de IBGE. Até porque seria um desrespeito com um presidente que está hoje lá e tem um ciclo que não se encerrou", afirmou em entrevista à jornalista Miriam Leitão, na Globonews, citando anúncios relacionados ao Censo 2022.

Ela também disse que discutiria a troca no IBGE "no momento certo e com a pessoa certa".

A ministra do Planejamento , Simone Tebet, em coletiva de imprensa - Gabriela Biló - 17.abr.23/Folhapress

A decisão sobre Pochmann foi tomada em meio a resistências de uma ala do Ministério do Planejamento, que abriga o órgão. Apesar disso, a ministra disse a interlocutores ouvidos pela Folha que não iria impor obstáculos à nomeação. Na visão dela, não há risco de ingerência política na instituição diante do diagnóstico de que o órgão é técnico e "caminha sozinho".

Também na entrevista a Miriam Leitão, Tebet declarou não conhecer o economista anunciado para a presidência do órgão e por isso preferiu não fazer nenhuma consideração sobre o nome.

Pochmann foi presidente do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) de 2007 a 2012 e a gestão dele foi vista como intervencionista, com cobranças internas por alinhamento ideológico.

Ainda na entrevista, a ministra destacou como positiva a relação com o ministro Fernando Haddad (Fazenda). Segunda ela, o diálogo não poderia ser melhor.

"Somos dois filhos de libaneses e somos professores. Temos perfil técnico e damos um boi para não entrar numa briga", disse, lembrando do que falou para Lula quando os dois foram convidados para liderar a equipe econômica do governo.

Tebet, no entanto, afirmou que quando a briga vale a pena, dá uma "boiada" para não sair. Admitiu divergências com o ministro por ser mais liberal e fiscalista na economia, mas destacou a preocupação de Haddad com a responsabilidade fiscal.

Para ela, o legado do Ministério do Planejamento é fazer o Brasil pensar e planejar o futuro. "Que Brasil nós queremos para quatro anos é muito pouco. Temos que falar em gerações. Que Brasil queremos para os próximos 20 anos".

Em setembro, o Planejamento inicia uma agenda com análise de políticas públicas e eficiência nos gastos, investimentos em áreas como saúde, educação e qualificação de trabalhadores.

Até o momento, a avaliação que Tebet faz do governo Lula é positiva. Ela deu nota 8,5 para a gestão e 10 para o que foi feito para recompor o retrocesso dos últimos quatro anos. Citou as questões ambiental e armamentista, a misoginia, a igualdade racial e os direitos das minorias.

"Tudo que foi possível mediante caneta, aconteceu. O resto agora é parceria com o Congresso Nacional".

Tebet comentou também o possível apoio de setores do PT para a recondução de Augusto Aras ao cargo de procurador-geral da República. Disse que isso é decepcionante após ele ter feito uma gestão com acenos políticos a Bolsonaro.

BOLSONARISMO

No quesito enfrentamento à extrema-direita, a ministra enxerga a necessidade de posicionamentos mais articulados para enfrentar o que chama de "sombra".

"Se depender de mim, Bolsonaro está morto politicamente. Mas sou realista, faço política há muito tempo, entendo que não é em quatro anos que você derruba uma ideia", disse.

Para Tebet, é preciso pensar nas eleições presidenciais de 2026 a partir das eleições municipais de 2024.

"Não podemos dormir no ponto", declarou. A ministra defende que os partidos do chamado centro democrático, que apoiam Lula, discutam as alternativas mais viáveis para ganhar as prefeituras e impedir o avanço do bolsonarismo em cidades médias, sem segundo, onde candidatos da extrema-direita com 30% de apoio podem ser eleitos.