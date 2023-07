British Airways volta a oferecer chá gratuito após seis anos

Aeroin

A British Airways anunciou que está reintroduzindo bebidas quentes gratuitas em "rotas mais curtas". Este desenvolvimento é um grande alívio para aqueles que gostam do tradicional chá britânico, mas que, desde 2017, tinham que pagar para consumi-los a bordo da classe econômica.

"Queremos surpreender e encantar nossos clientes", disse o chefe da British Airways, Sean Doyle, em comunicado aos funcionários. O serviço já está em vigor para o Cairo e Amã. Além disso, outras rotas mais curtas podem beneficiar da mudança.

Aviões da British Airways no Aeroporto de Heathrow em Londres, Reino Unido - John Sibley - 17.mai.2021/Reuters

O consumo de chá no Reino Unido emanou uma cultura ao redor de sua bebida nacional. Quando a British Airways tornou cobrável em voos curtos e médios, muitos viajantes ficaram chocados, já que o custo de um chá era baixo e trata-se de uma grande tradição britânica.

As companhias aéreas de rede, como as de baixo custo, começaram a otimizar suas receitas adicionais e vender diversos itens –tornando o chá cobrável. No entanto, de acordo com o jornal Sunday Times, outras companhias aéreas estão retrocedendo na política de cobrança.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A United Airlines, por exemplo, está oferecendo aperitivos e bebidas alcoólicas gratuitas em rotas de longa distância. A Virgin Atlantic também está disponibilizando pequenos kits de amenidades. A decisão da British Airways demonstra que a experiência nos detalhes é um fator importante a ser levado em consideração.

É um grande alívio para os amantes dos costumes britânicos de tomar chá.