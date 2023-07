Canadá vai suspender publicação de anúncios no Facebook e no Instagram

Reuters

O governo canadense deixará de gastar cerca de 10 milhões de dólares canadenses (US$ 7,5 milhões, R$ 36 milhões) por ano em anúncios no Facebook e Instagram, em meio a uma disputa contestada pelas plataformas da Meta em relação à nova lei para pagamento de veículos de notícias online, anunciou o ministro do Patrimônio do Canadá, Pablo Rodríguez, nesta quarta-feira (5).

O governo ainda vê um caminho para resolver a disputa que levou a Meta e o Google, da Alphabet, a anunciar que encerrariam o acesso a notícias em suas plataformas no Canadá, disse Rodríguez a repórteres em Ottawa.

O Google e a Meta anunciaram suas medidas após o projeto de lei C-18, ou "Lei de Notícias Online", ser aprovado no mês passado.

Logo do Facebook e da Meta - Dado Ruvic/Reuters

O governo está no processo de finalização das regras que exigiriam que as plataformas compartilhassem parte da receita publicitária antes que a lei seja implementada até o final deste ano.

"Não podemos continuar pagando dólares em publicidade para a Meta enquanto eles se recusam a pagar a sua parcela justa às organizações de notícias canadenses", disse Rodríguez.

A legislação foi elaborada após pedidos do setor de mídia do Canadá por uma regulamentação mais rigorosa das gigantes da internet, a fim de permitir que as empresas de notícias possam recuperar as perdas financeiras sofridas nos anos em que o Facebook e o Google conquistaram uma fatia maior do mercado de publicidade online.

"Acreditamos que temos um caminho a seguir e estamos dispostos a continuar dialogando com as plataformas", disse Rodríguez, que apresentou a legislação no ano passado.

A Meta não fez nenhum comentário imediato. Anteriormente, a empresa afirmou que as notícias não possuem valor econômico para a empresa e que as organizações de notícias se beneficiam ao compartilhar suas reportagens no Facebook.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Separadamente, a Quebecor, empresa de telecom que também é dona de veículos de mídia, e a Cogeco, que opera estações de rádio no Quebec, também anunciaram nesta quarta que retirarão seus anúncios das redes sociais da Meta.

A Quebecor não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre quanto gasta com anúncios no Facebook e no Instagram.