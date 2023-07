China multa Ant Group em quase US$ 1 bi

Hong Kong | Reuters

As autoridades da China anunciaram nesta sexta-feira uma multa de 7,12 bilhões de iuanes (US$ 984 milhões, R$ 4,8 bilhões) para o Ant Group, encerrando uma revisão regulatória de anos da fintech, em um passo fundamental para concluir uma repressão ao setor de internet do país.

O banco central do país, que conduz a revisão da Ant após o cancelamento da IPO (oferta inicial de ações) da empresa no final de 2020, anunciou uma multa à Ant de 7,1 bilhões de iuanes, exigindo que a companhia interrompa as operações de seu serviço de assistência médica com financiamento coletivo Xianghubao e compense os usuários.

Logo do Ant Group em conferência mundial sobre inteligência artificial, em Xangai, China - Aly Song - 6.jul.2023/Reuters

A pena equivale a uma das maiores multas já aplicadas a uma empresa de internet na China.

A Ant e subsidiárias violaram as leis relativas à governança corporativa e proteção financeira ao consumidor, e participaram de atividades comerciais que deveriam ser conduzidas por instituições bancárias e seguradoras, disse o banco central chinês.

Posteriormente, os reguladores financeiros "se concentrarão em melhorar os níveis de supervisão 'normalizados' dos negócios financeiros das empresas de plataforma e colocar todos os tipos de atividades financeiras sob supervisão", disse a autoridade monetária.

A Ant afirmou que concluiu seu trabalho de retificação. "Cumpriremos os termos da penalidade com toda a seriedade e sinceridade e continuaremos a aprimorar ainda mais nossa governança de compliance". O grupo fechou a Xianghubao em 2021.

Fundada pelo bilionário Jack Ma, a Ant opera o aplicativo de pagamento móvel Alipay e realiza empréstimos ao consumidor e distribuição de produtos de seguros, entre outros negócios.

Desde abril de 2021, a Ant vem passando formalmente por uma ampla reestruturação empresarial, que inclui a transformação em uma holding financeira que a sujeitaria a regras e exigências de capital semelhantes às dos bancos.