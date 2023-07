Cidade de São Paulo registra primeiro caso de gripe aviária em animal silvestre

Cajamar (SP)

A cidade de São Paulo registrou o primeiro caso de gripe aviária nesta quinta-feira (6), segundo dados do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária). O vírus Influenza H5N1 foi diagnosticado em uma ave silvestre da espécie Trinta-réis-real —nome científico Thalasseus maximus.

Ao todo, o Brasil soma 62 casos confirmados da doença, sendo 61 deles em aves silvestres. Apenas uma ave de criação caseira recebeu diagnóstico positivo para H5N1. O vírus fora detectado em uma criação de subsistência em Serra (ES), em uma fazenda que tinha pato, marreco, ganso e galinha.

No estado de São Paulo, foram confirmados sete casos até o momento, todos em aves silvestres. Quatro casos acometeram aves da espécie Trinta-réis-de-bando (Thalasseus acuflavidus) e três da espécie Trinta-réis-real. Os municípios com focos são Ubatuba, Caraguatatuba, Guarujá, Santos, São Paulo e São Sebastião, de acordo com o Mapa.

Granja com produção de frangos caipira para abate no mercado externo e interno, em Uberaba (MG); Brasil segue livre de casos da gripe aviária em sua cadeia comercial - Celio Messias - 11.jun.2018/Folhapress

A criação comercial de aves segue livre da doença, segundo a pasta. Ou seja, o Brasil mantém o status de país que não tem a doença perante a Organização Mundial de Saúde Animal.

O painel de dados do Mapa, atualizado diariamente às 13h e às 19h, está disponível para consulta pública. Segundo o site, quatro amostras estão em investigação. Três aves silvestres nas cidades de Indaial (SC), Venda Nova do Imigrante (ES) e Castanhal (PA), e uma galinha doméstica localizada em Rio Preto da Eva (AM).

Nos últimos 30 dias, foram realizadas 193 investigações sobre casos suspeitos, com 32 confirmações da doença, incluindo o caso positivo da ave silvestre na capital paulista.

O ministério alerta a população para que não recolham as aves que se encontrarem doentes ou mortas, mas acionem o serviço veterinário mais próximo para evitar que a doença se espalhe.

SAIBA MAIS Influenza aviária O que é? A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta várias espécies de aves domésticas e silvestres e, ocasionalmente, mamíferos

Como é transmitida? A exposição direta a aves silvestres infectadas é o principal fator de transmissão da IA. Estas aves atuam como hospedeiro natural e reservatório dos vírus da IA desempenhando um papel importante na evolução, manutenção e disseminação desses vírus. Mercados e feiras de vendas de aves vivas podem facilitar o contato próximo entre diferentes espécies de aves e outros animais, assim como com o homem

Como evitar? A IA não é uma doença transmitida pela carne de aves e nem pelo consumo de ovos. Caso identifique aves doentes ou alta mortalidade de aves silvestres ou domésticas, não toque nas aves, informe imediatamente à Unidade Veterinária Local mais próxima

O que as autoridades recomendam? O avicultor deve preservar estruturas de proteção dos aviários, incubatórios, fontes de água e fábricas de ração para evitar contato com aves silvestres e outros animais

Fonte: Mapa