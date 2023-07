Conselho do Casino aprova negociações para que bilionário tcheco assuma controle

Paris | Reuters

O conselho do Casino aprovou nesta segunda-feira (17) que o grupo francês avance nas negociações com o bilionário tcheco Daniel Kretinsky quanto a um plano para injeção de 1,2 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões) na varejista.

No Brasil, o Casino é o maior acionista do GPA, dono do Pão de Açúcar.

A tentativa de Kretinsky de obter o controle do Casino parece estar cada vez mais próxima do sucesso, já que a 3F Holding, liderada pelo empresário de telecomunicações Xavier Niel, desistiu do negócio.

A transação com Kretinsky encerraria o reinado de 30 anos do presidente-executivo e acionista controlador do Casino, Jean-Charles Naouri, em um momento em que o setor na França está se adaptando à ascensão do comércio eletrônico e das redes de supermercados com descontos agressivos.

Kretinsky tem disputado o controle do Casino com a 3F Holding, formado por Niel, o banqueiro Matthieu Pigasse e o empresário Moez-Alexandre Zouari.

No entanto, a 3F anunciou na noite domingo que estava retirando sua oferta, citando um "processo tendencioso" e a falta de informações. O movimento também veio depois que um de seus financiadores —a gestora Attestor Capital— mudou de lado para apoiar a oferta de Kretinsky.

O movimento deixou Kretinsky, que apresentou uma oferta revisada no fim de semana, como o único concorrente.

Em apresentação divulgada na noite desta segunda-feira, após uma reunião de seu Conselho de Administração, o Casino disse que a maior parte da injeção de capital, ou cerca de 925 milhões de euros, seria feita por um consórcio formado por Kretinsky, o bilionário francês Marc Ladreit de Lacharrière e a Attestor.

Os 275 milhões de euros restantes viriam de credores e atuais acionistas, de acordo com a apresentação. O plano de injeção de caixa levaria a uma redução de 4,7 bilhões de euros na dívida geral do grupo, disse o Casino.

O grupo francês passa por dificuldades financeiras, com uma dívida líquida de 6,4 bilhões de euros.

As ações do Casino foram suspensas nesta segunda-feira e devem ser retomadas na terça-feira em Paris.

A oferta de Kretinsky daria ao consórcio uma participação combinada de 53% no Casino, disse a empresa na apresentação.

Colaborou André Romani