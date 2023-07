Economia da China cresce 6,3% no segundo trimestre de 2023

Reuters

A economia da China cresceu a um ritmo frágil no segundo trimestre, embora o valor anual tenha sido influenciado por efeitos de base, mostraram os dados divulgados nesta segunda-feira (17). O impulso geral está rapidamente enfraquecendo devido à demanda enfraquecida no mercado interno e externo.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu apenas 0,8% de abril a junho em relação ao trimestre anterior, de acordo com os dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas, em comparação com as expectativas dos analistas de um aumento de 0,5% em uma pesquisa da Reuters. Isso se compara a uma expansão de 2,2% no primeiro trimestre.

Na comparação anual, o PIB expandiu 6,3% no segundo trimestre, acelerando em relação aos 4,5% nos primeiros três meses do ano. No entanto, essa taxa ficou abaixo da previsão de crescimento de 7,3%.

O ritmo anual foi o mais rápido desde o segundo trimestre de 2021, mas a leitura foi fortemente influenciada pelas dificuldades econômicas causadas pelos rigorosos bloqueios de Covid-19 em Xangai e outras grandes cidades no ano passado.

Dados recentes mostram uma recuperação pós-covid rapidamente enfraquecida, com as exportações caindo ao ritmo mais lento em três anos devido à demanda desacelerada no mercado interno e externo, além de uma queda prolongada no mercado imobiliário, o que aumenta as expectativas de que os formuladores de políticas precisarão fazer mais para fortalecer a segunda maior economia do mundo.