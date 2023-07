Haddad diz que espera 'retorno' do BC após 'esforço' na área econômica

Rio de Janeiro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), voltou a defender nesta quinta-feira (20) a redução da taxa básica de juros (Selic) como forma de estimular a atividade econômica.

Ao ser questionado sobre a expectativa para a próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), agendada para os dias 1º e 2 de agosto, Haddad disse que espera "um retorno" do colegiado do BC (Banco Central) em razão do "esforço feito" nos últimos meses.

A Selic está em 13,75% ao ano. Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vêm pressionando o BC por uma queda na taxa de juros.

Ministro Fernando Haddad participa de entrevista em Brasília - Pedro Ladeira - 17.jul.2023/Folhapress

"As entregas que foram feitas ao longo do ano não têm precedente, o que o Congresso trabalhou, o que o Judiciário trabalhou para ajudar a arrumar a casa, totalmente bagunçada em 2022. Não me lembro, desde que acompanho economia, de um semestre tão produtivo", disse Haddad.

"O que se espera é que haja uma reação compatível [do BC]. Do ponto de vista da autoridade monetária, se espera um retorno do esforço que foi feito. Evidentemente, do meu ponto de vista, há algum tempo temos espaço para caminhar para a mesma direção", completou.

A declaração ocorreu em entrevista a jornalistas no Rio de Janeiro, onde o ministro participou do lançamento de uma agenda com propostas de reformas financeiras para o ciclo 2023-2024.

Essa agenda, segundo o governo, busca aprimorar a regulação e aumentar a eficiência dos mercados financeiros, de capitais, seguros, capitalização e previdência complementar aberta.

São propostas de caráter microeconômico que estão sendo discutidas com representantes dos respectivos setores.

Sem reformas e crescimento, tensões voltam, diz ministro

Durante o evento, Haddad fez uma defesa de projetos como a Reforma Tributária e o arcabouço fiscal, além de adotar um discurso em tom conciliatório, pregando a "harmonia" entre os Poderes e os diferentes setores da sociedade.

"Temos um novo horizonte para a economia, que tem uma nova oportunidade de deslanchar se soubermos fazer aquilo que precisa ser feito", afirmou o ministro.

"Não adianta ter ilusões a respeito de melhoria do bem-estar, dos resultados fiscais, do crescimento do PIB. Se a gente não endereçar essas reformas e fazer o país crescer, as tensões vão se acirrar novamente. Tudo que precisamos agora é nos afastar desse ambiente de acirramento", emendou.

Na visão do ministro, a Reforma Tributária é a "mãe" das demais. Ele, contudo, manifestou cautela em relação ao andamento da reforma do Imposto de Renda, afirmando que neste momento o Senado está debruçado sobre o projeto de mudanças na tributação do consumo.

"A reforma sobre o consumo acabou se tornando mais palatável porque foram anos de discussão", disse.

Segundo Haddad, o projeto voltado para o Imposto de Renda vai precisar de um "processo de amadurecimento". "Ninguém está pensando em fazer ajuste fiscal com a reforma tributária e nem com a reforma do Imposto de Renda", declarou.

"O ajuste fiscal vai ser feito de outras maneiras. Estamos enfrentando questões judicializadas há muito tempo, que não se resolviam, estamos acabando com penduricalhos", acrescentou.