Lula volta a prometer isenção de IR a salários de até R$ 5.000 e defende imposto sobre dividendos

São Paulo | Reuters

O presidente Lula reiterou nesta segunda-feira (25) a promessa de isentar de Imposto de Renda os salários de até R$ 5.000 e afirmou que quem vive de dividendos deveria pagar imposto.

Em sua transmissão ao vivo semanal nas redes sociais, o presidente também disse que foi eleito para "cuidar do povo trabalhador", e afirmou que banqueiros não precisam ser cuidados pelo governo.

"Até o final do meu mandato, quem ganha até R$ 5.000 não vai pagar imposto de renda. Escute o que eu estou falando: até o final do meu mandato quem ganha até R$ 5.000 não vai pagar imposto de renda", insistiu Lula, repetindo uma promessa feita na campanha eleitoral do ano passado.

Presidente Lula em reunião com lídreres da indústria automotiva, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF) - Ueslei Marcelino - 25.mai.2023/Reuters

"Quem tem que pagar imposto de renda é quem é rico, é quem vive de dividendo, quem sonega, não é o povo trabalhador", acrescentou.

Em maio, o governo editou uma medida provisória que eleva a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física para salários até R$ 2.640, equivalente a dois salários mínimos.

Também em maio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que ainda não sabe como viabilizar a promessa de Lula de isentar do IR os salários de até R$ 5.000, em meio ao atual cenário fiscal do país. O ministro lembrou que a medida é uma determinação do governo, mas que se trata de uma "tarefa desafiadora".

Haddad também pretende encaminhar ao Congresso até o final deste ano uma proposta de reforma da tributação sobre a renda, que deve incluir a volta da taxação sobre lucros e dividendos.

O ministro, ao mesmo tempo, reconheceu recentemente que esta parte da reforma tributária deverá enfrentar mais resistências do que a reforma da tributação sobre o consumo, aprovada na Câmara dos Deputados e que agora tramita no Senado.

Em sua live, Lula também disse que voltou a governar o Brasil para cuidar dos mais pobres, mas não dos banqueiros.

"O papel do governante é cuidar das pessoas. Aliás, a palavra governar deveria ser abolida. É o seguinte: eu vou ser eleito para cuidar, cuidar do quê? Cuidar do povo. Que povo? Porque tem um povo que não precisa que você cuide, banqueiro não precisa que você cuide", disse Lula.

"Você precisa cuidar daquelas pessoas que trabalham, que pagam imposto de renda, que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão sem casa. São essas pessoas que precisam da figura do Estado", acrescentou.