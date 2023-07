Indústria de bebidas mostra preocupação com aspartame ser listado como cancerígeno

São Paulo

Representantes dos setores de bebidas e da indústria de alimentos criticaram a possibilidade de o aspartame, adoçante usado em produtos como refrigerantes sem açúcar, passar a ser listado como possivelmente carcinógeno pela Iarc (Agência Internacional de Pesquisa em Câncer), braço da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Procuradas pela Folha, a Coca-Cola Brasil e a PepsiCo disseram que o setor está sendo representado pelo ICBA (Conselho Internacional de Associações de Bebidas). O conselho, por sua vez, disse em nota que "até a Iarc concorda que não é a autoridade apropriada para realizar a avaliação de risco com base no consumo real".

Ainda de acordo com a entidade, a possível medida da Iarc contradiz evidências científicas e induz as pessoas a consumirem mais açúcar em vez de escolherem opções seguras sem e com baixo teor de açúcar. "Tudo com base em estudos de baixa qualidade", diz.

Cumbuca com açúcar - Wirestock/Freepik

"Ao contrário do parecer vazado da Iarc, uma revisão sistemática de abril de 2022 publicada pelo órgão controlador da Iarc, a WHO [OMS], concluiu que não havia "associação significativa" entre o maior consumo de adoçantes de baixa e nenhuma caloria (medido por meio do consumo de bebidas) e a mortalidade por câncer", escreveu o conselho em nota à imprensa.

A Abiad (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres) disse que o Iarc não tem atribuição de órgão regulador de segurança alimentar.

"A Abiad demonstra preocupação com as especulações preliminares sobre a opinião da referida agência, que podem confundir os consumidores sobre a segurança do aspartame", escreveu a associação em nota. O posicionamento é seguido pela Hypera, dona de marcas de adoçantes como a Zero-Cal.

Conforme mostrou a agência Reuters, a indicação de que o aspartame é cancerígeno será feita em julho pela Iarc. A informação levantou dúvidas sobre os riscos do produto para a saúde no curto e longo prazo.

Os adoçantes artificiais não nutritivos são alvo da OMS desde maio, quando a agência indicou que eles não devem ser usados para perda e manutenção do peso corporal. A diretriz incluia o aspartame.

Segundo especialistas ouvidos pela Folha na época, não é necessário interromper o uso dos produtos, indicados principalmente para pessoas com diabetes. Médicos pontuaram que este tipo de recomendação é direcionado principalmente para governos, que devem rever o consumo em programas que mirem a saúde pública.

Ponderam, porém, que é importante consultar um profissional da área, como nutricionista, para receber uma orientação personalizada.